Cifra récord: tres árbitros argentinos estarán en el Mundial 2026
Este jueves, la FIFA anunció que tres árbitos argentinos estarán presentes en el Mundial 2026, una cifra récord para nuestro país.
En un hecho histórico para nuestro país, la FIFA confirmó este jueves que tres árbitros argentinos estarán presentes en el Mundial 2026.
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Los jueces son Darío Herrera, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, quienes estarán acompañados por los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrangelo viajará como colegiado del VAR.
Para Tello será la segunda participación en la cita mundialista, luego de su aparición en Qatar 2022, donde dirigió dos partidos de la fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final.
En el caso de Falcón Pérez, que ya estuvo en el último Mundial de Clubes, y de Herrera, será la primera incursión en el máximo torneo de selecciones.
Mediante un comunicado, la AFA celebró la designación y subrayó el hecho de que, junto a Brasil, Argentina batirá un récord.
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"La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial", expuso la entidad madre del fútbol argentino.