Cifra récord: tres árbitros argentinos estarán en el Mundial 2026

En un hecho histórico para nuestro país, la FIFA confirmó este jueves que tres árbitros argentinos estarán presentes en el Mundial 2026.

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Los jueces son Darío Herrera, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, quienes estarán acompañados por los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrangelo viajará como colegiado del VAR.

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Congratulations to all of the match officials who will be heading to Canada, Mexico and the United States this June! pic.twitter.com/GeeAsiRYIO April 9, 2026

Para Tello será la segunda participación en la cita mundialista, luego de su aparición en Qatar 2022, donde dirigió dos partidos de la fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final.

En el caso de Falcón Pérez, que ya estuvo en el último Mundial de Clubes, y de Herrera, será la primera incursión en el máximo torneo de selecciones.

Mediante un comunicado, la AFA celebró la designación y subrayó el hecho de que, junto a Brasil, Argentina batirá un récord.

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"La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial", expuso la entidad madre del fútbol argentino.