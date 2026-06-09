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CONFIRMADO

Facundo Tello será el árbitro del partido inaugural de Canadá en el Mundial 2026 de la FIFA

Facundo Tello impondrá justicia en el duelo de Canadá ante Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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Facundo Tello será el encargado de abrir el debut de Canadá en el Mundial 2026 de la FIFA, en un torneo que se disputará también en México y en Estados Unidos.

Los locales jugarán por la primera jornada del Grupo B de la Copa del Mundo entre Bosnia y Herzegovina, el próximo viernes 12 de junio en el estadio BMO Field de la ciudad de Toronto. Acompañarán a Tello, los jueces de línea Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en tanto que el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

Facundo Tello dirigirá su segunda Copa del Mundo, después de haber arbitrado en Qatar 2022 Suiza ante Camerún y Corea del Sur ante Portugal por la fase de grupos y Marruecos ante Portugal por cuartos de final.

Tello ya dirigió un partido ligado al Mundial 2026, en el cruce que República Democrática del Congo y Jamaica disputaron por el Torneo Clasificatorio Intercontinental el pasado 31 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara.

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