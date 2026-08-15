FIFA publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial 2026: el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

A casi un mes de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, salieron a la luz imágenes inéditas registradas por la cámara corporal de Slavko Vincic, el árbitro encargado de dirigir el partido decisivo. El material permite observar desde una perspectiva privilegiada todo lo que ocurrió antes y durante el encuentro disputado entre ambos seleccionados.

El video comienza en los instantes previos al ingreso al campo de juego, con Vincic recorriendo el túnel rumbo al estadio. También aparecen el saludo formal entre los futbolistas, el tradicional sorteo y distintos pasajes de una final que estuvo marcada por la tensión y la enorme presión sobre cada decisión arbitral.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención tiene como protagonistas a Lionel Messi, Leandro Paredes y el propio Vincic. Con el mediocampista argentino ya amonestado y expuesto a una posible segunda tarjeta, el árbitro intervino y le pidió al capitán de la Selección que ayudara a tranquilizarlo.

La escena muestra el nivel de tensión que se vivía dentro del campo y los intercambios que habitualmente quedan fuera de las transmisiones televisivas. En este caso, la cámara ubicada en el cuerpo de Vincic permitió registrar las conversaciones y reacciones de los protagonistas desde una distancia mucho más cercana.

Las imágenes también permiten repasar diferentes momentos de la final entre Argentina y España, desde la previa inmediata hasta las acciones más importantes del encuentro. El contenido rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó especial interés entre los hinchas argentinos, que volvieron a poner la lupa sobre algunos de los episodios más particulares de aquella definición mundialista.

La presencia de la cámara corporal aporta, además, una mirada diferente sobre el trabajo del árbitro durante una final de semejante magnitud: sus indicaciones, los diálogos con los jugadores y la manera en la que intentó controlar el partido en medio de la tensión.