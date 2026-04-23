La FIFA respondió a la petición del Gobierno de Estados Unidos de reemplazar a Irán por Italia

Un asesor de Donald Trump generó polémica a meses del inicio del Mundial 2026 al pedir la inclusión de Italia en reemplazo de la selección iraní, que aún no confirmó su presencia en la competencia.

La FIFA respondió rápido la petición, a la que no le dio lugar por "carecer de fundamentos y rigor".

El gobierno italiano, por intermedio de su ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, agregó: "He leído la noticia de que el enviado de Trump lo pidió: me parece vergonzoso. Me daría vergüenza".

En todo caso, la FIFA sostiene que si Irán decide no acudir, se expone a una multa como recoge el Reglamento del Mundial 2026 y sería el Consejo del organismo quien abordaría el tema.





Al presidente de Estados Unidos le resultaría incómoda la participación de Irán y por eso buscaría desanimar su presencia. Sin embargo, el país no tiene potestad para dar de baja a un seleccionado solo por el mero hecho de ser sede.