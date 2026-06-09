Los cinco nombres que maneja Scaloni para reemplazar a Balerdi en la Selección Argentina en el Mundial 2026
Lionel Scaloni debe definir aún quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se pierde el Mundial 2026 con la Selección Argentina por lesión.
Lionel Scaloni confirmó en coferencia de prensa que el miércoles dará a conocer quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas de la Selección Argentina que participarán del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, junto a Argelia, Austria y Jordania.
Lo llamativo es que aseguró que la posición de marcador central está bien cubierta y que seguramente llevan un futbolistas que juegue en otro sector del campo de juego.
Los que suenan para ocupar ese último cupo de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.
"No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles", afirmó el DT campeón del mundo.
Argentina en principio se quedaría con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien si bien juega de lateral, su posición natural es de zaguero.