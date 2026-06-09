Los cinco nombres que maneja Scaloni para reemplazar a Balerdi en la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó en coferencia de prensa que el miércoles dará a conocer quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas de la Selección Argentina que participarán del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Lo llamativo es que aseguró que la posición de marcador central está bien cubierta y que seguramente llevan un futbolistas que juegue en otro sector del campo de juego.

Los que suenan para ocupar ese último cupo de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.

"No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles", afirmó el DT campeón del mundo.

Argentina en principio se quedaría con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien si bien juega de lateral, su posición natural es de zaguero.