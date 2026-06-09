Los hinchas podrán mostrar su nombre en las pantallas del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente "Super Fan Shoutout", una nueva experiencia digital para el Mundial 2026 que permitirá a los aficionados de todo el mundo proyectar su nombre y país de origen en las pantallas gigantes de los estadios durante los partidos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de interacción tecnológica que la organización implementará en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y busca acercar a los hinchas al espectáculo más importante del fútbol internacional.

%uD83C%uDF0E See your name on football's biggest stage.



The FIFA World Cup 2026%u2122 Super Shoutout gives fans the chance to have their name and country displayed live in-stadium.



Show your passion. Represent your nation. Be part of the FIFA World Cup%u2122. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026

Cómo funciona Super Fan Shoutout

A través de la plataforma, los usuarios podrán comprar un espacio para que su nombre aparezca en las pantallas de los estadios mundialistas, independientemente de si asistirán al encuentro de manera presencial o si seguirán el torneo desde otro país.

Según explicó la FIFA, el objetivo es que los fanáticos puedan "representar a su nación" frente a miles de espectadores presentes en las tribunas y ante las audiencias televisivas de todo el mundo.

Además, el sistema ofrece opciones de personalización que permiten elegir el partido, el estadio o la fecha en la que se desea que aparezca el mensaje.

Cuánto cuesta aparecer en las pantallas del Mundial 2026

La FIFA informó que el servicio tiene actualmente un precio promocional de lanzamiento de 79 dólares. Una vez finalizada la promoción, el valor pasará a ser de 99 dólares.

Tomando como referencia la cotización utilizada por la organización, el costo promocional equivale a aproximadamente 114.392 pesos argentinos, mientras que la tarifa regular asciende a unos 143.352 pesos.

Una nueva forma de participación para los hinchas

La propuesta marca un cambio en la relación entre la FIFA y los aficionados, ya que abre a los seguidores un espacio de visibilidad que históricamente estuvo reservado para patrocinadores, invitados especiales y figuras reconocidas.

Con esta iniciativa, la entidad madre del fútbol mundial apuesta a ampliar la participación de los fanáticos en el Mundial 2026 mediante herramientas digitales que complementarán la experiencia dentro y fuera de los estadios.