Mundial 2026: ya empezó la ceremonia inaugural de Canadá

Un día después de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, se llevará a cabo la inauguración en Canadá en Toronto, 90 minutos antes del inicio del partido entre el país anfitrión y Bosnia Herzegovina.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince fueron los artistas de la fiesta canadiense.

LOS VIDEOS DE LA CEREMONIA





¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ!



Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f June 12, 2026