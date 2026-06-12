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Mundial 2026: ya empezó la ceremonia inaugural de Canadá

Antes del partido entre Canadá y Bosnia, arrancó la ceremonia inaugural del país anfitrión en este Mundial 2026.

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Un día después de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, se llevará a cabo la inauguración en Canadá en Toronto, 90 minutos antes del inicio del partido entre el país anfitrión y Bosnia Herzegovina.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince fueron los artistas de la fiesta canadiense.

LOS VIDEOS DE LA CEREMONIA


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