Países Bajos pierde a Jerdy Schouten por lesión: se rompe los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

La Selección de Países Bajos recibió una dura noticia en la previa del Mundial 2026 de la FIFA, ya que Jerdy Schouten sufrió una rotura de ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas por al menos nueve meses.

El mediocampista, capitán del PSV, se lesionó durante el partido que consagró a su equipo campeón de la Eredivisie. A los 66 minutos, Schouten fue a disputar una pelota, realizó un mal movimiento con la rodilla y quedó tendido en el campo de juego, debiendo ser retirado en camilla.

Tras el encuentro, su entrenador había anticipado la gravedad de la situación con una frase contundente: "Tiene muy mala pinta". Los estudios médicos confirmaron luego la peor noticia: rotura de ligamentos y una larga recuperación por delante.

El propio futbolista se expresó tras conocer el diagnóstico: "Sentí de inmediato que algo andaba mal, aunque tenía esperanza de que no fuera tan grave. Es un golpe duro, pero lo voy a superar".

La lesión llega en un momento clave para Schouten, quien atravesaba un gran presente y era considerado una fija en la lista de Ronald Koeman para el Mundial.

Jerdy Schouten verlaat het veld per brancard met een knieblessure...



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Aunque todavía no había disputado una Copa del Mundo, el volante suma 17 partidos con su selección y tuvo un papel destacado en la Eurocopa 2024, donde Países Bajos alcanzó las semifinales y fue eliminado por Inglaterra.

Con esta baja sensible, Koeman deberá reconfigurar el mediocampo y encontrar un reemplazo de cara a una competencia en la que el conjunto neerlandés aspira a ser protagonista.

La ausencia de Schouten representa un golpe importante para Países Bajos, que pierde a uno de sus jugadores más regulares en la antesala de la máxima cita del fútbol mundial.