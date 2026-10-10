A qué hora se corre hoy la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Franco Colapinto participa de la qualy en el circuito de Marina Bay. Max Verstappen, que se quedó con la Sprint Race, vuela a bordo de su Red Bull.
Hoy sábado se corre la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras lo sucedido de la Sprint Race que ganó Max Verstappen y en la que abandonaron nueve coches. La acción en el circuito callejero de Marina Bay comenzará a las 10.30 y tendrá la participación del piloto argentino Franco Colapinto.
Quienes se encuentren en Latinoamérica deben encender sus televisores para disfrutar de la acción en el circuito de Marina Bay desde las 7 en México, las 8 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, las 9 en Bolivia y Venezuela, y las 10 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 país por país
A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 en España: sábado a las 15:30
A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 en México: sábado a las 7:30
A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: sábado a las 8:30
A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 en Bolivia y Venezuela: sábado a las 9.30
A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 10:30
Cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
La clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de straming de F1TV.com