A qué hora se corre mañana domingo 11 de octubre el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que tendrá a Max Verstappen, ganador de la Sprint Race, en la pole position y si bien el multicampeón con Red Bull dice que falta la carrera principal, viene siendo un fin de semana perfecto con mejoras notorias gracias al paquete de actualizaciones desde Bakú. La carrera en el Circuito Callejero de Marina Bay largará a las 9 de la mañana de Argentina, con televisación de Disney + Premium, previa contratación del servicio.

A qué hora se corre la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

09:00: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile 08:00: Bolivia y Venezuela

Bolivia y Venezuela 07:00: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 06:00: México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua

Cómo fue el fin de semana en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

En la primera salida, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:32.274, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren). Franco Colapinto (Alpine) terminó 19°..

Luego, en la clasificación para la carrera sprint, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position. Detrás de él se ubicaron Russell, Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari). Colapinto finalizó undécimo.

Los ocho puntos para el ganador de la carrera corta de este fin de semana se los quedó Verstappen. Hamilton y Leclerc completaron el podio dando a entender que puede ser un gran finde para Ferrari. Andrea Kimi Antonelli quedó cuarto.

Colapinto, por su parte, se vio obligado a abandonar por un problema con su monoplaza. El A526 se quedó parado en la curva 14, se perdió la comunicación por radio y los datos de telemetría.

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de straming de F1TV.com