Alerta en Alpine tras el duro fin de semana de Franco Colapinto en la Fórmula 1: investigación interna y mejoras urgentes para Austin

El paso de la Fórmula 1 por el Gran Premio de Singapur dejó un saldo amargo para Alpine. Las fallas de fiabilidad en el monoplaza de Franco Colapinto obligaron al joven piloto argentino a retirarse de la carrera Sprint y de la competencia del domingo, marcando uno de los fines de semana más complejos para la estructura en lo que va de la temporada.

Ante el doble abandono en el trazado callejero de Marina Bay, la escudería francesa reaccionó de inmediato: inició un análisis exhaustivo para determinar las causas exactas de los desperfectos técnicos y ratificó que presentará un nuevo paquete de actualizaciones de cara a la próxima cita en los Estados Unidos.

La autocrítica de Alpine tras el doble abandono de Colapinto

El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, remarcó la urgencia de solucionar estos inconvenientes de cara a la recta final del calendario de la F1.



"La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos", explicó el dirigente.

Asimismo, Nielsen puso el foco en el trabajo que realizarán antes de desembarcar en América: "Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino. Pero también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana".

El impacto en el Campeonato de Constructores y la gira por las Américas





La cosecha nula en Asia representó un golpe directo a las aspiraciones de Alpine en el clasificador general. La escudería acumula tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos, lo que amplió la brecha frente a Racing Bulls en la lucha por la quinta posición del certamen. La distancia entre ambos equipos pasó de solo 9 puntos a 32 unidades de diferencia.

A pesar del escenario adverso, en el garaje reina la confianza en el potencial del auto: "Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas", concluyó Nielsen.

Lo que se le viene a Franco Colapinto en la F1:

La máxima categoría del automovilismo entrará en una pausa de dos semanas antes de encarar el triplete americano: