Alpine explicó el error que casi le cuesta caro a Franco Colapinto en el GP de España de Fórmula 1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 dejó una situación particular dentro de Alpine. Mientras Franco Colapinto consiguió un valoso séptimo puesto y sumó seis puntos, su compañero Pierre Gasly terminó fuera de la zona de puntos después de una estrategia que el propio equipo reconoció que no salió como esperaba.

La escudería francesa decidió mantener al piloto francés en pista durante prácticamente toda la carrera y recién lo llamó a boxes en la última vuelta para cumplir con la parada obligatoria. La apuesta estaba relacionada con la posibilidad de que apareciera un auto de seguridad que modificara el desarrollo de la competencia, algo que finalmente nunca ocurrió.

En el Gran Premio de España disputado en el Madring, la actitud de Pierre Gasly generó fuertes críticas en los medios deportivos argentinos al no cederle el paso a su compañero Franco Colapinto en las vueltas finales, pese a circular con neumáticos gastados y mucho más lento. El... pic.twitter.com/GuHHxddDS9 — Grokolandia (@grokolandia) September 14, 2026

Horas después de la carrera, Alpine explicó públicamente los motivos de aquella decisión a través de sus redes sociales.

"Las carreras no siempre van como nos gustaría. Para Pierre Gasly ese fue el caso hoy, esperamos un coche de seguridad que nunca llegó y lamentablemente la apuesta no dio sus frutos. ¡Hacia Bakú!", publicó la escudería luego del resultado del francés, que terminó en el puesto 12.

Pero la estrategia no solamente perjudicó a Gasly. También terminó poniendo en riesgo el resultado de Colapinto, que había realizado una gran carrera y se encaminaba a quedarse con la séptima posición.

Racing doesn't always go the way we'd like...



For @pierregasly that was the case today, we held out for a safety car that never came and unfortunately the gamble didn't pay off.



Onwards to Baku %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDFF pic.twitter.com/cp2hEKCmsQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

En las últimas vueltas, Gasly quedó por delante de su compañero de equipo. A pesar de que ya no tenía posibilidades de sumar puntos, no cedió su posición ante el argentino, lo que permitió que Lando Norris se acercara a menos de un segundo.

La situación generó preocupación en el box de Alpine, ya que el piloto argentino podía perder varias posiciones en el cierre. Finalmente, Oscar Piastri no consiguió superar a Colapinto y el argentino logró cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar.

El resultado significó seis puntos importantes para el piloto de Pilar, aunque la definición no estuvo exenta de tensión. Durante la carrera, Colapinto manifestó su enojo por radio ante la actitud de Gasly, especialmente porque el francés ya no tenía posibilidades de beneficiarse con mantener esa posición.

De esta manera, Alpine se llevó de España una actuación con dos caras: Colapinto consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada, mientras que una apuesta estratégica con Gasly no solo fracasó, sino que además terminó generando un momento de tensión entre los dos pilotos de la escudería.