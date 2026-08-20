Alpine solo le dará mejoras al coche de Gasly para el GP de Países Bajos: la opinión de Colapinto

El Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 llega con actualizaciones en Alpine. Sin embargo, Franco Colapinto confirmó que las mismas estarán presentes solo en el monoplaza de su compañero, Pierre Gasly.

El argentino explicó que él tendrá el paquete de mejoras recién dentro de unas semanas, para Monza. De esta manera, este fin de semana deberá afrontar la fecha con la versión actual de su coche, lo que representa una desventaja con respecto al francés.

"Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí", sostuvo el piloto. "Voy a dar lo mejor de mí. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada", agregó.

Por otro lado, Colapinto explicó que la diferencia entre ambos monoplazas puede ser significativa: "Cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros".

Además, detalló que en el simulador la mejora "se ve muy potente", y que "los datos indican que es muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar".