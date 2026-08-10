Las Gigantes volvieron a hacer historia: Argentina es bicampeona sudamericana de básquet

La Selección Argentina Mayor Femenina de básquet se consagró campeona del Clasificatorio Sudamericano al FIBA Women's AmeriCup 2027 tras vencer 53-44 a Venezuela en la final disputada este domingo en el Espacio DAM de Zárate. Las Gigantes cerraron el torneo con cinco victorias en igual cantidad de partidos y conquistaron el bicampeonato sudamericano.

El equipo dirigido por Gregorio Martínez tuvo un recorrido perfecto durante el certamen, que se desarrolló entre el 3 y el 9 de agosto en la provincia de Buenos Aires. Argentina comenzó su participación en el Grupo A con un contundente triunfo por 66-42 ante Colombia, con Diana Cabrera como una de las destacadas.

Luego, las Gigantes volvieron a imponerse con autoridad: derrotaron 81-48 a Paraguay y cerraron la fase de grupos con una victoria 64-45 frente a Uruguay. Con esos tres triunfos, terminaron primeras de su zona y avanzaron directamente a las semifinales.

Argentina venció a Brasil y llegó a otra final

En semifinales apareció el desafío más complicado del torneo. Argentina enfrentó a Brasil, una de las potencias históricas del básquet sudamericano, y consiguió una importante victoria por 72-66 para meterse en su cuarta final consecutiva.

Melisa Gretter fue determinante en ese encuentro con 20 puntos y nueve asistencias, mientras que Florencia Chagas aportó 17 unidades para asegurar la clasificación a la definición.

Las Gigantes reaccionaron ante Venezuela y se quedaron con el título

En la final, Argentina tuvo un comienzo adverso y terminó el primer cuarto abajo por 17-13. Sin embargo, el seleccionado reaccionó rápidamente y protagonizó un segundo período clave.

Las Gigantes se impusieron 19-7 en el segundo cuarto, dieron vuelta el marcador y llegaron al entretiempo con ventaja de 32-24. A partir de allí, Argentina controló el partido y terminó festejando por 53-44 ante el público local.

Una vez más, Melisa Gretter fue la gran figura. La capitana argentina terminó la final con 17 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos recuperos. Diana Cabrera aportó 10 puntos y nueve rebotes, mientras que Agostina Burani cerró su actuación con siete unidades y siete rebotes.

Melisa Gretter fue elegida MVP del Sudamericano

El gran torneo de Gretter también tuvo reconocimiento individual. La capitana de Las Gigantes fue elegida MVP del campeonato, luego de promediar 11 puntos, 3,4 rebotes, 7,6 asistencias y 2,4 recuperos por partido.

Además, sus 7,6 asistencias por encuentro fueron la mejor marca de toda la competencia.

Gretter también formó parte del Quinteto Ideal junto a su compañera Florencia Chagas, la colombiana Manuela Ríos, la venezolana Daniela Wallen y la brasileña Aaliyah Guyton.

El cuarto título sudamericano de Argentina

Con el campeonato obtenido en Zárate, Argentina alcanzó su cuarta corona sudamericana. Las anteriores habían sido conseguidas en 1948, 2018 y 2024.

Además, el seleccionado argentino ganó tres de las últimas cuatro ediciones de la competencia y extendió una racha que ya lo llevó a disputar cuatro finales consecutivas.

El camino de Las Gigantes hacia el título fue perfecto:

Argentina 66-42 Colombia

Argentina 81-48 Paraguay

Argentina 64-45 Uruguay

Argentina 72-66 Brasil (semifinal)

(semifinal) Argentina 53-44 Venezuela (final)

De esta manera, el equipo de Gregorio Martínez terminó el torneo con cinco triunfos y ninguna derrota.

Argentina se clasificó al AmeriCup 2027

El Sudamericano también puso en juego cuatro plazas para la próxima FIBA Women's AmeriCup 2027, que se disputará en El Salvador.

Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia obtuvieron la clasificación al certamen continental.

El plantel campeón de Argentina

El equipo argentino estuvo integrado por Dalma Piri, Julia Fernández, Laila Raviolo, Diana Cabrera, Julieta Mungo, Agostina Burani, Melisa Gretter, Paula López, Sofía Lombardero, Florencia Chagas, Victoria Gauna y Sol Castro.

Bajo la conducción de Gregorio Martínez, Las Gigantes volvieron a quedarse con el título sudamericano, extendieron su dominio continental y celebraron ante su público un nuevo campeonato para el básquet femenino argentino.