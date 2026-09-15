Agenda para este martes 15 en los Juegos Suramericanos 2026: todo lo que habrá en Santa Fe y Paraná con horarios confirmados

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputa hasta el 26 de septiembre y ya comenzó con buenas noticias para la delegación argentina. Hoy martes 15 de septiembre, en el tercer día de competencia, los argentos participarán en 21 deportes.

Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy

Bochas



08.00 | Candela Molina y Gabriel Crespi - Petanca mixta

- Petanca mixta 09.30 | Romina Bolatti - Singles femenino





Vóley de playa

12:00 | Argentina vs. Uruguay (masculino)

13:00 | Argentina vs. Paraguay (masculino)

14:00 | Argentina vs. Perú (femenino)

15:00 | Argentina vs. Brasil (femenino)





Vóley

15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)







Esports

14.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 1)

- Semifinales de Valorant masculino (partido 1) 17.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 2)







Gimnasia artística





16.20 | Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe - Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino

- Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino 16.20 | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Julieta Lucas y Rocío Saucedo - Final de salto y barras asimétricas







Clavados





Azul Chiorazzo Rolandi y Auka Lihué Sosa - Final de trampolín sincronizado femenino (13:00).





Natación

Martina Lucía Barbeito - 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino

- 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino Andrea Eliana Berrino - Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino

- Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino Macarena Ailen Ceballos - 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino

- 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino Laila Chain - 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino

- 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino Cecilia Dieleke - 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino

- 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino Delfina Dini - 1500m estilo libre femenino

- 1500m estilo libre femenino Catalina Dos Santos - 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino

- 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino Iara Micaela Fernández - 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino

- 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino Malena Santillán - 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino

- 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino Máximo Aguilar Macchion - 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino

- 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino Lucas Ezequiel Alba - 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino

- 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino Guido Alejandro Buscaglia - 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino

- 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino Ulises Cazau - 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino

- 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino Matias Libre Chaillou - 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino

- 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino Felipe Garcia Berbel - 200m mariposa masculino

- 200m mariposa masculino Santiago Grassi - 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino

- 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino Jose Antonio Materano Martinez - 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto

- 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto Dante Nicola Rho - 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino

- 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino Thiago Lautaro Pizzini Paz - 1500m estilo libre masculino; 800 m estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino





Boxeo

16:30 | Mateo Gabriel Tavarone - masculino hasta 70 kg

- masculino hasta 70 kg 17:45 | Victor Nahuel Roldan - masculino hasta 80 kg





Esgrima

Catalina Sol Borrelli - sable equipos femenino

- sable equipos femenino Valentina Cassanello - florete individual femenino; florete equipos femenino

- florete individual femenino; florete equipos femenino Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella - espada individual femenino; espada equipos femenino

- espada individual femenino; espada equipos femenino Victoria Eglez - espada equipos femenino

- espada equipos femenino Candela Belén Espinosa Veloso - sable individual femenino; sable equipos femenino

- sable individual femenino; sable equipos femenino Daniela Luciana Espinoza Roquez - florete equipos femenino

- florete equipos femenino Sofia Lara Espinoza Roquez - florete equipos femenino; florete individual femenino

- florete equipos femenino; florete individual femenino Josefina Maria Mendez Bello - espada individual femenino; espada equipos femenino

- espada individual femenino; espada equipos femenino Margarita Inés Musci Concepcion - espada equipos femenino

- espada equipos femenino Maria Belen Perez Maurice - sable equipos femenino

- sable equipos femenino Maria Alicia Perroni - sable individual femenino; sable equipos femenino

- sable individual femenino; sable equipos femenino Micaela Sofía Silva - florete equipos femenino

- florete equipos femenino Tomás Francisco Alitisz Santana - sable equipos masculino

- sable equipos masculino Juan Bacha - sable individual masculino; sable equipos masculino

- sable individual masculino; sable equipos masculino Alec Albert Roger Brooke - espada equipos masculino; espada individual masculino

- espada equipos masculino; espada individual masculino Dante Leonel Cerquetti - florete equipos masculino

- florete equipos masculino Pascual María Di Tella - sable individual masculino; sable equipos masculino

- sable individual masculino; sable equipos masculino Iván Salvador Groupierre Ramiro - espada equipos masculino

- espada equipos masculino Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga - espada equipos masculino

- espada equipos masculino Jesus Andres Lugones Ruggeri - espada individual masculino; espada equipos masculino

- espada individual masculino; espada equipos masculino Franco Marchetti - florete equipos masculino

- florete equipos masculino Andrea Nigosanti - florete individual masculino; florete equipos masculino

- florete individual masculino; florete equipos masculino Santino Perez Pastorino Broccola - sable equipos masculino

- sable equipos masculino Augusto Antonio Servello - florete equipos masculino; florete individual masculino





Tiro

09.00 | Federico González Gil y Ariel Walter Romero - skeet masculino

- skeet masculino 09.00 | Mara Kucharski - skeet femenino

- skeet femenino 09.00 y 10.40 | Victoria Malena Luna Avellaneda, Josefina Mella, Germán Koukas y Germán Darío Zaupa - 10m pistola de aire mixto

- 10m pistola de aire mixto 12.30 y 14.10 | Fernanda María Russo Romero, Lola Sánchez, Alexis Exequiel Eberhardt y Marcelo Julián Gutiérrez - 10m rifle de aire mixto





Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro





Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino

Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima

Augusto Servello - Florete individual - Esgrima

Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima

Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports

Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística

Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística

Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación

Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación

Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación

Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación

Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación

Plata

Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima

Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports

Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación

Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación

Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación

Bronce