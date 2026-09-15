DE TODO
Agenda para este martes 15 en los Juegos Suramericanos 2026: todo lo que habrá en Santa Fe y Paraná con horarios confirmados
Se viene el tercer día de competición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputa hasta el 26 de septiembre y ya comenzó con buenas noticias para la delegación argentina. Hoy martes 15 de septiembre, en el tercer día de competencia, los argentos participarán en 21 deportes.
Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy
Bochas
Bochas
- 08.00 | Candela Molina y Gabriel Crespi - Petanca mixta
- 09.30 | Romina Bolatti - Singles femenino
Vóley de playa
- 12:00 | Argentina vs. Uruguay (masculino)
- 13:00 | Argentina vs. Paraguay (masculino)
- 14:00 | Argentina vs. Perú (femenino)
- 15:00 | Argentina vs. Brasil (femenino)
Vóley
- 15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)
Esports
- 14.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 1)
- 17.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 2)
Gimnasia artística
- 16.20 | Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe - Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino
- 16.20 | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Julieta Lucas y Rocío Saucedo - Final de salto y barras asimétricas
Clavados
- Azul Chiorazzo Rolandi y Auka Lihué Sosa - Final de trampolín sincronizado femenino (13:00).
Natación
- Martina Lucía Barbeito - 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino
- Andrea Eliana Berrino - Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino
- Macarena Ailen Ceballos - 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino
- Laila Chain - 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino
- Cecilia Dieleke - 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino
- Delfina Dini - 1500m estilo libre femenino
- Catalina Dos Santos - 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino
- Iara Micaela Fernández - 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino
- Malena Santillán - 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino
- Máximo Aguilar Macchion - 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino
- Lucas Ezequiel Alba - 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino
- Guido Alejandro Buscaglia - 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino
- Ulises Cazau - 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino
- Matias Libre Chaillou - 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
- Felipe Garcia Berbel - 200m mariposa masculino
- Santiago Grassi - 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
- Jose Antonio Materano Martinez - 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto
- Dante Nicola Rho - 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino
- Thiago Lautaro Pizzini Paz - 1500m estilo libre masculino; 800 m estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino
Boxeo
- 16:30 | Mateo Gabriel Tavarone - masculino hasta 70 kg
- 17:45 | Victor Nahuel Roldan - masculino hasta 80 kg
Esgrima
- Catalina Sol Borrelli - sable equipos femenino
- Valentina Cassanello - florete individual femenino; florete equipos femenino
- Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella - espada individual femenino; espada equipos femenino
- Victoria Eglez - espada equipos femenino
- Candela Belén Espinosa Veloso - sable individual femenino; sable equipos femenino
- Daniela Luciana Espinoza Roquez - florete equipos femenino
- Sofia Lara Espinoza Roquez - florete equipos femenino; florete individual femenino
- Josefina Maria Mendez Bello - espada individual femenino; espada equipos femenino
- Margarita Inés Musci Concepcion - espada equipos femenino
- Maria Belen Perez Maurice - sable equipos femenino
- Maria Alicia Perroni - sable individual femenino; sable equipos femenino
- Micaela Sofía Silva - florete equipos femenino
- Tomás Francisco Alitisz Santana - sable equipos masculino
- Juan Bacha - sable individual masculino; sable equipos masculino
- Alec Albert Roger Brooke - espada equipos masculino; espada individual masculino
- Dante Leonel Cerquetti - florete equipos masculino
- Pascual María Di Tella - sable individual masculino; sable equipos masculino
- Iván Salvador Groupierre Ramiro - espada equipos masculino
- Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga - espada equipos masculino
- Jesus Andres Lugones Ruggeri - espada individual masculino; espada equipos masculino
- Franco Marchetti - florete equipos masculino
- Andrea Nigosanti - florete individual masculino; florete equipos masculino
- Santino Perez Pastorino Broccola - sable equipos masculino
- Augusto Antonio Servello - florete equipos masculino; florete individual masculino
Tiro
- 09.00 | Federico González Gil y Ariel Walter Romero - skeet masculino
- 09.00 | Mara Kucharski - skeet femenino
- 09.00 y 10.40 | Victoria Malena Luna Avellaneda, Josefina Mella, Germán Koukas y Germán Darío Zaupa - 10m pistola de aire mixto
- 12.30 y 14.10 | Fernanda María Russo Romero, Lola Sánchez, Alexis Exequiel Eberhardt y Marcelo Julián Gutiérrez - 10m rifle de aire mixto
Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Oro
- Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino
- Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima
- Augusto Servello - Florete individual - Esgrima
- Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima
- Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports
- Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística
- Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística
- Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación
- Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación
- Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación
- Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación
- Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación
Plata
- Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima
- Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports
- Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación
- Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación
- Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación
Bronce
- Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico De Michelis y Leonardo Godoy - Adiestramiento Equipo
- Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Aguas abiertas
- Juan Bacha - Sable individual - Esgrima
- Lautaro Zuviría - EA Sports FC - Esports
- Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística
- Emilia Acosta - Individual femenino - Gimnasia artística
- José Materano - 100 metros espalda - Natación
- Lucas Alba - 800 metros libre - Natación
- Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación
- Martina Barbeito - 200 metros pecho - Natación
- Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación
- Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación
- Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke - 4 x 200 metros libres - Natación
- José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou - Relevo 4x100m Medley - Natación
- Naiara Sagasti - 100 metros sprint individual - Patinaje Velocidad