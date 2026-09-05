Así Franco Colapinto festejó la histórica clasificación de Gasly en el GP de Italia de Fórmula 1: "Una sorpresa muy grande para todos"
Franco Colapinto habló sobre la histórica pole position de su compañero de Alpine Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza.
Franco Colapinto celebró con Pierre Gasly la pole position conseguida por el francés, compañero suyo de la escudería Alpine en la clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino dudó en ir a darle un gran abrazo y luego enfrentó a los periodistas.
"Es increíble, una sorpresa. Nadie esperaba algo así", declaró el oriundo de Pilar frente a los micrófonos. Además, agregó: "Tuvo un gran laburo y también el equipo por lograrlo. Había un poco más para mí, un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré la vuelta cuando fue mejorando la pista".
Pero pese a los resultados conseguidos, Colapinto reconoció que podría haber hecho incluso algo más: "Con respecto a mí, creo que tengo que entender un poco la razón y el por qué de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre dio saltos más grandes, yo no encontré esas mejores que él tenía. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco".
"Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, en la Q1 me sentí un poquito mejor y después me empezó a costar un poco más. Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto tan experimentado como Pierre", agregó.
"Pero igualmente fue un buen día para el equipo, quedar octavo era un gran resultado para nosotros ayer. Y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para lograrlo. Ahora con ganas de hacer mañana una buena carrera e ir para adelante", cerró.