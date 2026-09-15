Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

Tras grandes actuaciones en Monza y Madrid, Franco Colapinto tendrá descanso en la Fórmula 1 antes de volver a presentarse en el Gran Premio de Azerbaiyán en el último fin de semana del mes.

Sin embargo, la carrera que tendrá lugar en el circuito callejero de Bakú presentará una modificación pocas veces vista relacionada con el calendario de actividades.

Es que normalmente, los eventos principales de la máxima categoría se realizan los domingos, pero este será el sábado 26 de septiembre.

La decisión tiene que ver con que el domingo 27 el país asiático tendrá la conmemoración del Día del Recuerdo, en el que se homenajea a los caídos en la Guerra Patriótica contra Armenia que se desarrolló en 2020.

Lo llamativo es que, desde que esta cita tiene lugar en septiembre y no en abril o junio, como ocurrió entre 2016 y 2023, siempre se había procurado correr una semana antes, algo que no se repetirá en esta oportunidad.

A raíz de eso, todas las prácticas y la clasificación se disputarán un día antes de lo previsto en condiciones normales.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Azerbaiyán

jueves 24 de septiembre

*Práctica 1: 5:30

Práctica 2: 9:00

viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5:30

Clasificación: 9:00

sábado 26 de septiembre

Carrera: 8:00

*Horarios de Argentina