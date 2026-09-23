Atento Colapinto: fuerte advertencia de Briatore a los argentinos por los insultos a Gasly

Flavio Briatore advirtió al público argentino en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, después de que Pierre Gasly denunciara públicamente que su familia fue hostigada en redes sociales tras no cederle la posición a Franco Colapinto en el cierre del GP de Madrid.

"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", dijo el asesor ejecutivo de Alpine en diálogo con ESPN.

El italiano dejó una contundente advertencia: "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina".

Briatore también se refirió al vínculo del equipo y remarcó que el argentino y el francés deben enfocarse en la pelea con el resto de la parrilla: "Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable".

Para cerrar, Briatore destacó el presente de Colapinto: "Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también".