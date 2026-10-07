Atento Colapinto: George Russell largará último en el GP de Singapur por una sanción

Mercedes atraviesa un gran presente en la Fórmula 1, líder del campeonato de constructores y con Kimi Antonelli, uno de sus pilotos, en lo más alto del torneo Mundial.

Sin embargo, la actualidad de George Russell, el otro corredor de la escudería, viene con problemas.

El británico deberá largar desde el último puesto de la parrilla en el Gran Premio de Singapur debido a un cambio en la unidad de potencia de su monoplaza y porque superó el límite de componentes permitidos para modificar.

Esta situación complica sus posibilidades de acercarse a su compañero en la pelea por el Campeonato de Pilotos, ya que este marcha líder con 84 puntos de ventaja por sobre él.

"George tiene la dificultad añadida de una penalización por problemas en la unidad de potencia, lo que significa que saldrá desde la última posición de la parrilla el domingo, tras el problema de motor en Malasia. Es especialmente frustrante teniendo en cuenta cómo manejó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía luchar", explicó Toto Wolff, director de Mercedes.

Por su parte, Franco Colapinto podría aprovechar este castigo de un rival directo para meterse en zona de puntos en la carrera de Singapur.