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FÓRMULA 1

Atento Colapinto: las mejoras que prepara Alpine para el GP de Países Bajos

Franco Colapinto regresará a las pistas y Alpine prepara un paquete de mejoras para el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

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 La Fórmula 1 atraviesa el receso de verano tras el Gran Premio de Hungría. Pero para el regreso de la máxima categoría, que será del 21 al 23 de agosto en el GP de Países Bajos, Alpine prepara una importante novedad que ilusiona a Franco Colapinto

Para el circuito de Zandvoort, la escudería francesa llevará un paquete de mejoras con nuevas piezas aerodinámicas para los monoplazas de ambos pilotos del equipo.

Esta actualización genera esperanzas en el argentino y su compañero Pierre Gasly, que sufrieron el flojo rendimiento del coche en la carrera pasada y fueron superados por Aston Martin y Audi, respectivamente.

Será la primera actualización del equipo luego del GP de Miami, donde debutó el anterior paquete de mejoras. 

El objetivo de esto es volver a consolidarse en la quinta posición en la clasificación de pilotos. Por el momento, están 6° a solo cinco puntos de Racing Bulls (61 a 66).

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