Atentos: qué se sabe de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

La chance de ver a Franco Colapinto manejando un monoplaza de Fórmula 1 en Argentina cobra cada vez más fuerzas. Durante la jornada de este viernes se conocieron nuevos detalles claves, como la posible ubicación y fecha de la exhibición.

El evento tendría lugar el próximo domingo 26 de abril, aprovechando que toda la actividad en la F1 en el próximo mes quedó suspendida al cancelarse los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente.

El punto elegido sería el Monumento a los Españoles, sobre Av. Libertador en el cruce con la Av. Sarmiento en el barrio de Palermo.

Las gestiones avanzan con aportes de empresas cercanas al piloto argentino en conjunto al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El monoplaza no será el de la temporada actual, sería el Lotus E20 adaptado con el diseño decorativo actual de Alpine. Ese auto fue utilizado en la temporada 2012.