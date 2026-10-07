Benín despidió a Messi con un mensaje inesperado y lanzó una chicana a la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó imágenes y mensajes que quedarán asociados al último partido del capitán con la camiseta albiceleste. Después del triunfo 3 a 0 ante Benín en el Monumental, el seleccionado africano también tuvo un gesto con el rosarino y sorprendió con una chicana dirigida al equipo de Lionel Scaloni.

El encuentro ante Benín fue el cierre de una fecha FIFA especial para Argentina, que volvió a reunirse después de la final del Mundial 2026 y tuvo como principal acontecimiento el adiós de Messi. El delantero había anunciado el final de su ciclo con la Albiceleste el 31 de agosto, a través de sus redes sociales, y finalmente tuvo su última presentación en territorio argentino.

La Selección completó una serie de tres amistosos en el país con una victoria por 3-0 ante el conjunto africano. Antes había goleado a Bolivia por 4-0 y a Burkina Faso por 7-0, aunque el duelo frente a Benín presentó mayores dificultades.

El equipo africano consiguió mantener el 0-0 durante el primer tiempo y complicó por momentos a la defensa argentina con la velocidad de sus contraataques. Sin embargo, Messi apareció en el complemento para inclinar definitivamente el partido: participó de los tres goles con un tanto y dos asistencias.

El mensaje de Benín para Messi

Después del encuentro, las cuentas oficiales de la selección de Benín publicaron un mensaje dedicado al capitán argentino. Además de agradecerle por haber disputado su último partido internacional ante ellos, destacaron la admiración que genera en su país.

"Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses. Gracias por todas esas emociones y por el honor de haber disputado tu último partido frente a Benín", expresaron.

El seleccionado africano también aprovechó la ocasión para dejar una particular invitación a los argentinos: "Todos los argentinos son bienvenidos en Benín".

Pero el mensaje publicado en X tuvo además un ingrediente diferente.

La chicana de Benín pensando en una revancha con Argentina

En esa red social, Benín se permitió bromear con la posibilidad de volver a enfrentarse con Argentina, aunque esta vez sin Messi dentro del campo de juego.

"La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo", escribió la cuenta oficial del combinado africano.

La publicación estuvo acompañada por una reflexión sobre lo que significó para el país recibir al campeón del mundo. Benín remarcó que, para una nación de casi 15 millones de habitantes, haber tenido a una figura de la dimensión de Messi frente a sus jugadores representa un recuerdo que permanecerá durante mucho tiempo.

En Instagram, en cambio, el tono fue más emotivo y el seleccionado africano evitó la chicana. Allí destacó que Messi dejó una huella en el público beninés y cerró el mensaje con una frase que también incluyó a todos los argentinos: "Desde Buenos Aires hasta Cotonú, el fútbol nos seguirá uniendo".

De esta manera, Benín se sumó a los homenajes que recibió Messi en su último partido con la Selección Argentina y convirtió su despedida en un recuerdo que también quedará del otro lado del Atlántico.