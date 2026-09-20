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Bethwel Kibet Chumba ganó el Maratón de Buenos Aires 2026: Ignacio Erario fue el mejor argentino

El keniata se impuso con una marca de 2h 8m 22s. Su compatriota Rebecca Kangogo Chesir fue la mejor entre las mujeres con 2h 23m 31s.

Juan Riera
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El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires 2026. El atleta completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 22 segundos y se quedó con el primer puesto de la 42ª edición de la competencia, que este domingo reunió a más de 16.000 corredores de 64 países en las calles de la Ciudad.  En tanto, el segundo lugar fue para John Hakizimana, de Ruanda.

Chumba llegaba como uno de los principales nombres de la prueba. El keniano tenía como mejor marca personal 2 horas, 4 minutos y 37 segundos, registrada en el Maratón de Ámsterdam de 2023, un antecedente que lo ubicaba entre los candidatos de la competencia porteña.

Chumba llegaba como uno de los principales nombres de la prueba. El keniano tenía como mejor marca personal 2 horas, 4 minutos y 37 segundos, registrada en el Maratón de Ámsterdam de 2023, un antecedente que lo ubicaba entre los candidatos de la competencia porteña.&nbsp;Bethwel Kibet Chumba hidratándose tras la carrera.
 Bethwel Kibet Chumba hidratándose tras la carrera.

El mejor argentino fue Ignacio Erario. que marcó un tiempo de 2h 16m 34s. Y la keniata Rebecca Kangogo Chesir fue la ganadora entre las mujeres, con un tiempo de 2h 23m 31s, récord para el circuito. En tanto, Chiara Mainetti fue la primera argentina en cruzar la meta con 2h 38m.

El circuito atravesó distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, antes de finalizar nuevamente en el entorno de Figueroa Alcorta y Dorrego. La carrera contó con el sello World Athletics Label y tuvo una importante presencia internacional.

Del total de inscriptos, 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde otros países. Brasil fue la delegación extranjera más numerosa, con 2.769 corredores, seguida por participantes de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y otros países de América y del resto del mundo.

El tiempo de Chumba quedó por debajo del récord histórico del circuito, que continúa en poder de su compatriota Evens Chebet, quien en 2019 completó la prueba en 2 horas y 5 minutos.

La edición 2026 volvió a convertir a las calles porteñas en escenario de una de las principales pruebas de larga distancia de la región, con miles de corredores que completaron el desafío de los 42 kilómetros y una competencia internacional encabezada por atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda.

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