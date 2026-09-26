Briatore explotó contra Colapinto en la F1 y dejó una fuerte advertencia tras el choque con Gasly

Alpine se marchó del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con las manos vacías y un fuerte malestar interno. Cuando el equipo tenía a sus dos autos en condiciones de pelear por puntos, Franco Colapinto protagonizó un accidente con Pierre Gasly durante el relanzamiento de la carrera que terminó con ambos fuera de competencia y también involucró a Lando Norris.

La situación generó una rápida reacción de Flavio Briatore, quien no escondió su decepción por lo sucedido. El italiano destacó que Alpine tenía una buena oportunidad de sumar unidades importantes para el campeonato y consideró especialmente doloroso perderla por un incidente entre sus propios pilotos.

"Estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera, sabiendo que perdimos puntos muy valiosos en la lucha por el campeonato", expresó Briatore.

El directivo también valoró el trabajo realizado por Gasly durante todo el fin de semana y lamentó las consecuencias que el accidente tuvo para McLaren. "Siento mucho lo ocurrido por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando y a McLaren por haber arruinado su carrera", sostuvo.

La fuerte crítica de Briatore a Colapinto

Más allá de las disculpas, Briatore fue claro al analizar la maniobra del argentino. Si bien destacó que Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente, cuestionó la decisión que tomó en el relanzamiento después del Safety Car.

Según explicó el italiano, el piloto de Alpine frenó demasiado tarde para el contexto en el que se produjo la maniobra, una situación que terminó desencadenando el choque con Gasly.

"Sé que Franco asumió toda la responsabilidad, como corresponde. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el auto de seguridad", afirmó.

Briatore fue todavía más crítico al referirse a la experiencia del argentino: "Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia".

Alpine analizará qué hacer después del accidente

La repercusión del incidente podría no terminar con el abandono en Bakú. Briatore dejó en claro que Alpine evaluará internamente lo ocurrido antes de decidir si toma alguna medida con Colapinto.

"Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y evaluar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de esta situación y evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro", concluyó.

La definición quedará ahora en manos de Alpine, mientras Colapinto deberá afrontar las consecuencias de un error que no solo le costó la carrera a él y a su compañero, sino que también dejó al equipo sin los puntos que tenía al alcance.