Cerca de cerrarse: se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Muy cerca de cerrarse. Franco Colapinto, sería anunciado de manera oficial en los próximos días como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La decisión ya estaría tomada por parte de la escudería francesa, pero la medida se anunciará una vez que estén limados los detalles que restan entre las partes.

Su continuidad sería anunciada ante los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Monza, a desarrollarse el fin de semana del 6 de septiembre.

En la actual temporada, el argentino lleva sumados 19 puntos y también es el piloto de toda la parrilla que más tiempo acumula sin registrar un DNF - abandono.

Su buen rendimiento en pista combinado con el apoyo del público, más el respaldo de los patrocinadores, llevaron a Colapinto a asegurarse otra temporada en la F1.