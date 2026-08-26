Menú
Crónica en vivo

FÓRMULA 1

Cerca de cerrarse: se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto estaría cerca de definir su futuro en Alpine. El argentino seguiría en la Fórmula 1 la temporada que viene.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Muy cerca de cerrarse. Franco Colapinto, sería anunciado de manera oficial en los próximos días como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La decisión ya estaría tomada por parte de la escudería francesa, pero la medida se anunciará una vez que estén limados los detalles que restan entre las partes.

Su continuidad sería anunciada ante los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Monza, a desarrollarse el fin de semana del 6 de septiembre.

En la actual temporada, el argentino lleva sumados 19 puntos y también es el piloto de toda la parrilla que más tiempo acumula sin registrar un DNF - abandono.

Su buen rendimiento en pista combinado con el apoyo del público, más el respaldo de los patrocinadores, llevaron a Colapinto a asegurarse otra temporada en la F1.

Esta nota habla de:
1
El tremendo posteo de Pezzella tras que River le pague una suma millonaria por rescindir su contrato
MUNDO MILLO

El tremendo posteo de Pezzella tras que River le pague una suma millonaria por rescindir su contrato

2
Javier Zanetti, Cambiasso y Pastore respaldaron a Gianni Infantino en medio de la polémica en FIFA
SE LA JUGARON

Javier Zanetti, Cambiasso y Pastore respaldaron a Gianni Infantino en medio de la polémica en FIFA

3
Julián Álvarez se plantó tras los silbidos, no fue al entrenamiento del Atlético de Madrid y estalló la polémica
TENSIÓN

Julián Álvarez se plantó tras los silbidos, no fue al entrenamiento del Atlético de Madrid y estalló la polémica

4
River hoy: quiénes son los cinco jugadores que siguen apartados del plantel y buscan club
MUNDO MILLO

River hoy: quiénes son los cinco jugadores que siguen apartados del plantel y buscan club

5
Tremenda noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión
MUNDO XENEIZE

Tremenda noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión

Últimas noticias de Franco Colapinto