Colapinto aclaró cómo quedó su relación con Lando Norris tras el choque en Bakú

Franco Colapinto habló este jueves sobre el fuerte cruce que tuvo con Lando Norris después del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren había cuestionado con dureza la maniobra del argentino, que provocó un choque múltiple y terminó con el abandono de los dos Alpine y del propio británico.

En aquel momento, Norris incluso pidió que Colapinto fuera suspendido y sostuvo que una maniobra de ese tipo no correspondía a la Fórmula 1. Días después, sin embargo, se disculpó con el argentino tanto en privado como en público.

"Hablamos y está todo bien", aseguró Colapinto. Y sobre los dichos iniciales del británico, opinó: "Creo que habló en caliente en ese momento".

"Tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos"

El argentino reconoció que le sorprendieron las declaraciones de Norris, aunque las atribuyó a la tensión posterior a la carrera. "Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos", explicó.

Colapinto también valoró el respaldo que recibió de George Russell y Max Verstappen tras lo ocurrido en Bakú, y no se privó de una chicana: "Está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez".

El ejemplo de Verstappen

El piloto recordó además el incidente entre Verstappen y Kimi Antonelli en Austria y destacó la reacción del neerlandés. "Kimi tuvo un bloqueo, igual que yo. Un error, pero también con una gran consecuencia. Y Kimi fue a disculparse. De inmediato, Max fue muy comprensivo con él", relató.

Para Colapinto, esa actitud tiene que ver con la experiencia del campeón. "Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores", señaló. Y agregó: "Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos".

El enojo de Briatore

Después de Bakú, el argentino volvió a la base de Alpine, en el sur de Inglaterra, para trabajar con el equipo y analizar lo sucedido. "Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante", contó.

También elogió el manejo interno de Flavio Briatore: "Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas".

GP de Bahréin: horarios y TV

Colapinto volverá a estar al volante del Alpine en el Gran Premio de Bahréin, 16ª fecha del campeonato, que se correrá en el circuito de Sakhir, un trazado de largas rectas y fuertes zonas de frenado.

El cronograma, en horario argentino:

Viernes 2 de octubre: Práctica Libre 1 a la 1.30 y Práctica Libre 2 a las 5.

Práctica Libre 1 a la 1.30 y Práctica Libre 2 a las 5. Sábado 3 de octubre: Práctica Libre 3 a la 1.30 y clasificación a las 5.

Práctica Libre 3 a la 1.30 y clasificación a las 5. Domingo 4 de octubre: carrera a las 4.

La carrera se podrá ver en vivo por Fox Sports: