FÓRMULA 1
Colapinto corre en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo
Franco Colapinto disputa la decimoséptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Urbano Marina Bay.
Franco Colapinto se prepara para disputar con Alpine el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.
La 17° fecha de la temporada se correrá en el Circuito Urbano Marina Bay y el piloto argentino buscará volver a los puntos.
Este Circuito es uno de los trazados más exigentes de la F1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. La carrera se disputará de noche.
Colapinto en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo
Viernes 9 de octubre
- Prácticas Libres - 5.30 a 6.30 horas
- Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas
Sábado 10 de octubre
- Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas
- Clasificación - 10.00 a 11.00 horas
Domingo 11 de octubre
- Carrera - 9.00 horas