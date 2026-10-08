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FÓRMULA 1

Colapinto corre en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo

Franco Colapinto disputa la decimoséptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Urbano Marina Bay.

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Franco Colapinto se prepara para disputar con Alpine el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La 17° fecha de la temporada se correrá en el Circuito Urbano Marina Bay y el piloto argentino buscará volver a los puntos.

Este Circuito es uno de los trazados más exigentes de la F1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. La carrera se disputará de noche.

Colapinto en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo

Viernes 9 de octubre

  • Prácticas Libres - 5.30 a 6.30 horas
  • Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

  • Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas
  • Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

  • Carrera - 9.00 horas
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