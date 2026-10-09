Colapinto, crítico pero optimista de cara a la Sprint del Gran Premio de Singapur: "No estamos lejos"

Franco Colapinto finalizó 11° en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y quedó a solo 94 milésimas de meterse en la SQ3.

Tras bajarse de su Alpine en el circuito urbano de Marina Bay, el piloto argentino reconoció que tuvo dificultades con los frenos, los neumáticos y el comportamiento del auto, aunque se mostró optimista de cara a la próxima jornada.

Qué dijo Colapinto tras quedar 11° en Singapur

"Muy cerca. Creo que me estuvo costando al principio de la vuelta un poco. No me siento cómodo con los frenos y con las gomas para arrancar y tener el grip que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y después en el auto. La vuelta fue buena", explicó Colapinto.

El argentino reconoció que tuvo dificultades durante toda la jornada y señaló que el Alpine presentó problemas de comportamiento en distintos sectores de las curvas.

"Me estuvo costando un poco todo el día. El auto se ve bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa en mitad de curva. Hay que trabajar para mañana (sábado), creo que hay bastante por mejorar", sostuvo.

Los problemas que sufrió Colapinto con el Alpine

El piloto también explicó que las frenadas fuertes, el tráfico y la gestión de la batería complicaron su vuelta rápida en la clasificación para la Sprint.

"Los lugares donde hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien. Solo que en curvas un poco boludas me está costando más con las frenadas fuertes, los frenos arrancando la vuelta medio fríos, con todo el tráfico y con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia", detalló.

En ese sentido, Colapinto reconoció que perdió confianza en un momento clave de la vuelta y no pudo aprovechar al máximo el rendimiento de su auto.

"En la primera que frenás fuerte se va de encima la vuelta y no tuve confianza para parar el auto bien", agregó el piloto de Alpine.

La expectativa de Colapinto para el sábado en Singapur

Pese a las dificultades, el argentino confía en que el equipo podrá realizar ajustes para mejorar el rendimiento del Alpine en la próxima jornada del Gran Premio de Singapur.

"Hay un par de cosas para trabajar en la noche y mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana", concluyó.