Colapinto disputa la segunda práctica del GP de España en el circuito de Madrid

Franco Colapinto corre este viernes la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa por primera vez en el circuito de Madring Sur. La sesión comienza a las 12 (hora argentina) y le pone punto final a la primera jornada del fin de semana.

En la FP1, el argentino terminó 13°. Completó 24 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m35s933, quedando por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 0s311 más lento y finalizó 14°.

El más rápido de esa primera práctica fue George Russell, que firmó una vuelta de 1m34s077 con el Mercedes. Lo escoltaron Kimi Antonelli (+0s286) y Charles Leclerc (+0s459).

La FP2 será clave para que Alpine siga ajustando la puesta a punto del monoplaza de cara a la clasificación. El sábado, Colapinto tendrá la tercera práctica desde las 7:30 (hora argentina) y la definición de la parrilla desde las 11.

Resultados de la Práctica Libre 1 - GP de España