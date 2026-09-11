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FÓRMULA 1

Colapinto disputa la segunda práctica del GP de España en el circuito de Madrid

El piloto de Alpine afronta la FP2 en el trazado de Madring Sur, tras haber finalizado 13° en el primer entrenamiento del viernes.

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Franco Colapinto corre este viernes la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa por primera vez en el circuito de Madring Sur. La sesión comienza a las 12 (hora argentina) y le pone punto final a la primera jornada del fin de semana.

En la FP1, el argentino terminó 13°. Completó 24 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m35s933, quedando por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 0s311 más lento y finalizó 14°.

El más rápido de esa primera práctica fue George Russell, que firmó una vuelta de 1m34s077 con el Mercedes. Lo escoltaron Kimi Antonelli (+0s286) y Charles Leclerc (+0s459).

La FP2 será clave para que Alpine siga ajustando la puesta a punto del monoplaza de cara a la clasificación. El sábado, Colapinto tendrá la tercera práctica desde las 7:30 (hora argentina) y la definición de la parrilla desde las 11.

Resultados de la Práctica Libre 1 - GP de España

  1. George Russell (Mercedes) - 1m34s077
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s286
  3. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s459
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s543
  5. Max Verstappen (Red Bull Racing) - +0s626
  6. Lando Norris (McLaren) - +0s870
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +0s956
  8. Oscar Piastri (McLaren) - +1s071
  9. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s452
  10. Liam Lawson (Red Bull Racing) - +1s462
  11. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s575
  12. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +1s757
  13. Franco Colapinto (Alpine) - +1s856
  14. Pierre Gasly (Alpine) - +2s167
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s396
  16. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +2s680
  17. Carlos Sainz (Williams) - +2s793
  18. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - +2s862
  19. Lance Stroll (Aston Martin) - +3s177
  20. Alexander Albon (Williams) - +3s514
  21. Sergio Perez (Cadillac) - +4s073
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) - +4s741
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