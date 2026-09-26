Colapinto habló tras su tremenda falla en el GP de Azerbaiyán: "Perdón al equipo y a Pierre por un error grande"

Franco Colapinto arruinó la carrera de Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino chocó el auto de Pierre Gasly tras un relanzamiento y dejó a su escudería con las manos vacías en la Fórmula 1. Lando Norris, de McLaren, también fue perjudicado.

La desafortunada maniobra ocurrió a la salida del Safety Car y desató un escándalo interno. Los dos vehículos marchaban firmes en la zona de puntos hasta que el despiste del joven corredor destruyó ambas ilusiones.

La cruda autocrítica del piloto

El corredor bonaerense enfrentó los micrófonos de la televisión con muchísima angustia. Reconoció de inmediato su total responsabilidad por el desastre ocurrido en la pista callejera.

"Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada", explicó el corredor. Remarcó que no tuvo ningún margen para poder evitar el violento impacto final.

Luego de relatar la secuencia, mandó un mensaje claro. "Perdón al equipo y a Pierre por un error grande y grave porque se perdieron muchos puntos", lamentó amargamente frente a las cámaras.

El fin de una racha histórica

Este fatídico desenlace cortó un invicto verdaderamente brillante para el representante nacional. Franco Colapinto sumaba nada menos que 30 carreras consecutivas logrando cruzar la bandera a cuadros.

Su último abandono oficial había ocurrido en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

En aquella oportunidad todavía manejaba un monoplaza de la escudería Williams.

Hasta el momento del impacto en Bakú, el francés Gasly giraba un segundo más rápido que él.

Durante esta competencia, el rendimiento del coche 43 venía en franca picada. El desgaste de las gomas traseras lo complicó demasiado frente a un compañero que volaba sobre el asfalto.

Tensión máxima puertas adentro

El choque llega en el peor momento para las relaciones dentro del equipo francés. El jefe máximo de Alpine, Flavio Briatore, ya había advertido sobre estos conflictos internos.

"No necesitamos peleas dentro del equipo, eso ya no es aceptable", avisó Briatore esta misma semana. La calentura por los cruces anteriores en Madrid sigue flotando pesadamente en el aire.