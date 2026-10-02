Colapinto largará último en Bahréin: "El sábado está perdido por las penalizaciones"

Franco Colapinto ya sabe que el Gran Premio de Bahréin lo encontrará en el fondo de la grilla. Tras completar las dos primeras prácticas libres, el piloto de Alpine admitió que "el sábado está un poco perdido por las penalizaciones" y dejó en claro que todo el trabajo del equipo apunta a la carrera del domingo.

El argentino cerró la jornada del viernes en el 19° lugar en la FP1 y en el 22° en la FP2, aunque los tiempos de vuelta pasaron a un segundo plano: con la sanción que arrastra, la clasificación no tendrá impacto en su posición de largada.

Por qué Colapinto largará último en Bahréin

El piloto de Pilar recibió una penalización de 15 puestos en la grilla, producto de dos sanciones acumuladas en los últimos días. La primera, de cinco lugares, corresponde al choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que terminó en un triple abandono.

La segunda, de 10 puestos, llegó por cambiar el motor de combustión interna y superar el límite de cuatro unidades permitidas por temporada. De esta manera, aunque logre clasificar séptimo, Colapinto caerá igualmente a la última posición.

"No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último", reconoció el argentino.

Ritmo de carrera y horarios del GP de Bahréin

Pese al panorama, Colapinto se mostró confiado en sus chances de protagonizar una remontada. "El ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo", destacó, aunque advirtió que "todavía hay mucho por trabajar". El objetivo es claro: volver a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo.

La fecha tiene una particularidad: se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente.

La actividad continuará este sábado con la práctica libre 3 a la 1.30 y la clasificación a las 5, mientras que la carrera se largará el domingo a las 4 (hora argentina).