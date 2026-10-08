Colapinto tiene altas expectativas en el GP de Singapur: "Tenemos la velocidad para conseguirlo"

En la previa del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, Franco Colapinto se mostró muy ilusionado con poder obtener un buen resultado este fin de semana.

El piloto de Alpine palpitó la carrera con esperanza: "Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso. Creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo".

Al no haber sumado ni él ni Pierre Gasly en la última carrera, Racing Bulls le sacó 22 puntos de diferencia a Alpine en el Campeonato de Constructores, por lo que el argentino remarcó: "Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de Racing Bulls y necesitamos sumar más que ellos. Lucharemos por eso".

Además, Colapinto se refirió a las mejoras que tuvo su auto tras el receso: "Hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto. Dimos algunos buenos pasos después de esta actualización en Zandvoort y Monza. Desde entonces parece que somos mucho más fuertes, así que espero que podamos ser un poco más competitivos en todo tipo de circuitos".

Y por último, agregó: "Creo que en este tipo de circuitos en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Este año nos vemos más fuertes. En circuitos como Madrid, incluso Malasia, no teníamos demasiada confianza y demostramos que tenemos mucho ritmo. Mañana deberíamos ver dónde estamos en la FP1, pero definitivamente creo que no deberíamos estar en una mala posición y espero que podamos luchar por sumar buenos puntos".