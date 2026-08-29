Con el Mundial de Hockey 2026, ¿a cuántos títulos llegaron las Leonas en su historia?

Las Leonas hicieron historia una vez más: vencieron a Países Bajos en un partido para el infarto y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey Femenino 2026 ante uno de los mejores equipos del mundo y en su propia casa.

Tras esta gesta, gracias a la que llegó la tercera estrella, el elenco Albiceleste conquistó la Copa del Mundo después de 16 años y alcanzó los 33 títulos en su historia.

Lo llamativo es que jornadas como las de hoy no son casualidad. De hecho, hay un número que pinta de cuerpo entero el fenómeno en el que se convirtió el equipo femenino: 29 de esas preseas fueron conquistadas a partir del año 2000.

Con el inicio del siglo XXI, el combinado nacional no paró de acumular medallas, entre las que destacan las de todos los Juegos Olímpicos, a excepción de Río 2016, siete en el Champions Trophy y 15 en el plano panamericano.

Nada de eso, claro, habría sido posible sin la calidad excepcional de tantas jugadoras que pasaron en el medio y dejaron una huella necesaria para que el deporte se siga reinventando y el conjunto siga compitiendo de igual a igual con las potencias mundiales.

Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026: todos sus títulos

Mundiales

Australia 2002

Argentina 2010

Países Bajos y Bélgica 2026

Champions Trophy

2001

2008

2009

2010

2012

2014

2016

Liga Mundial

2015

Hockey Pro League

2022

Juegos Olímpicos

Sidney 2000 - Plata

Atenas 2004 - Bronce

Beijing 2008 - Bronce

Londres 2012 - Plata

Tokio 2020 - Plata

París 2024 - Bronce

Juegos Panamericanos

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2019

2023

Copas Panamericanas