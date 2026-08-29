Con el Mundial de Hockey 2026, ¿a cuántos títulos llegaron las Leonas en su historia?
Este sábado, las Leonas salieron campeonas del Mundial de Hockey Femenino 2026 y sumaron un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Las Leonas hicieron historia una vez más: vencieron a Países Bajos en un partido para el infarto y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey Femenino 2026 ante uno de los mejores equipos del mundo y en su propia casa.
Tras esta gesta, gracias a la que llegó la tercera estrella, el elenco Albiceleste conquistó la Copa del Mundo después de 16 años y alcanzó los 33 títulos en su historia.
Lo llamativo es que jornadas como las de hoy no son casualidad. De hecho, hay un número que pinta de cuerpo entero el fenómeno en el que se convirtió el equipo femenino: 29 de esas preseas fueron conquistadas a partir del año 2000.
Con el inicio del siglo XXI, el combinado nacional no paró de acumular medallas, entre las que destacan las de todos los Juegos Olímpicos, a excepción de Río 2016, siete en el Champions Trophy y 15 en el plano panamericano.
Nada de eso, claro, habría sido posible sin la calidad excepcional de tantas jugadoras que pasaron en el medio y dejaron una huella necesaria para que el deporte se siga reinventando y el conjunto siga compitiendo de igual a igual con las potencias mundiales.
Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026: todos sus títulos
Mundiales
- Australia 2002
- Argentina 2010
- Países Bajos y Bélgica 2026
Champions Trophy
- 2001
- 2008
- 2009
- 2010
- 2012
- 2014
- 2016
Liga Mundial
- 2015
Hockey Pro League
- 2022
Juegos Olímpicos
- Sidney 2000 - Plata
- Atenas 2004 - Bronce
- Beijing 2008 - Bronce
- Londres 2012 - Plata
- Tokio 2020 - Plata
- París 2024 - Bronce
Juegos Panamericanos
- 1987
- 1991
- 1995
- 1999
- 2003
- 2007
- 2019
- 2023
Copas Panamericanas
- 2001
- 2004
- 2009
- 2013
- 2017
- 2022
- 2025