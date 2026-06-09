Con Wembanyama como figura, San Antonio Spurs venció a los New York Knicks y se quedó con el juego 3 de las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs dieron la talla en el juego 3 de las finales de la NBA tras superar a New York Knicks por 115 a 111 en el Madison Square Garden. Aún así, el conjunto en el que alguna vez brilló un tal Emanuel Ginóbili pierde la serie 2 a 1.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump asistió al evento invitado por James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina. El equipo local canceló las transmisiones en vivo a las afueras de las instalaciones del Madison Square Garden, donde solían reunirse muchos hinchas de los Knicks y la euforia por las victorias conseguidas generaba disturbios. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, cancelaron ese servicio gratuito que suele ofrecerse a los fanáticos.

La visita comenzó defendiendo como no hizo en los juegos de local y con un Stephon Castle encendido, se llevó el primer cuarto por 33 a 22.

En el segundo, los Knicks hicieron ajustes y comenzó a aparecer OG Anunoby en todo su esplendor, para lograr la remontada e irse al descanso con un parcial 64 a 57 arriba (44-24 el parcial).

El tercer cuarto, el conjunto de New York empezó dormido y apenas se sostuvo gracias al aporte de Josh Hart, y por fin apareció Víctor Wembanyama en los Spurs para poner las cosas en su lugar, terminando 92 a 91 (35-27).

En el cuarto cuarto, los comandados por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja a lo largo del último período, pese a la reacción de Jalen Brunson, quien se metió en problemas de faltas.

Así, los Spurs se llevaron una victoria clave y se aseguraron al menos un quinto partido en el Frost Bank Center, en donde intentarán dar un paso más hacia el campeonato.

Los mejores de los Knicks en el Juego 3 de las NBA Finals

Jalen Brunson: 32 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias

OG Anunoby: 28 puntos, 5 rebotes, 2 tapas

Josh Hart: 16 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias

Los mejores de los Spurs en el Juego 3 de las NBA Finals

Víctor Wembanyama: 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 3 tapas.

Stephon Castle: 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias.

Seis jugadores de los Spurs sumaron 11 puntos o más



