Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, hora y TV en VIVO

Franco Colapinto viene de finalizar en el puesto 13 del Gran Premio de Bahréin en Malasia, un poco por las circunstancias de la carrera y más que nada por el error de estrategia de Alpine, que le arruinó la carrera tanto a él como a Pierre Gasly. Gracias a Dios la Fórmula 1 le dará revancha pronto al argentino cuando el fin de semana que viene se suba a monoplaza para compertir en el Gran Premio de Singapur.

La actividad del fin de semana tendrá la única práctica libre será a las 5:30 del viernes, mientras que la clasificación para la Sprint Race será iniciará a las 9. El sábado, a las 6 se correrá la Sprint, mientras que la clasificación comenzará a las 10 del mismo día.

La carrera principal arrancará a las 09:00 del domingo y contará con un total de 62 vueltas.

Horarios del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Viernes 9 de octubre

Práctica Libre: 05:30 a 06:30 hs

Clasificación Sprint (Sprint Shootout): 09:30 a 10:14 hs

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06:00 a 07:00 hs

Clasificación (Gran Premio): 10:00 a 11:00 hs

Domingo 11 de octubre

Carrera Principal (62 vueltas): 09:00 hs





Cómo ver en vivo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports y por Disney + Premium (Pagando el codificado). También podés disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y F1.TV (con abono).

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