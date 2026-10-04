Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, hora y TV en VIVO
El piloto argentino regresa a la acción tras su puesto 13° en el Gran Premio de Bahréin que se realizó en Malasia.
Franco Colapinto viene de finalizar en el puesto 13 del Gran Premio de Bahréin en Malasia, un poco por las circunstancias de la carrera y más que nada por el error de estrategia de Alpine, que le arruinó la carrera tanto a él como a Pierre Gasly. Gracias a Dios la Fórmula 1 le dará revancha pronto al argentino cuando el fin de semana que viene se suba a monoplaza para compertir en el Gran Premio de Singapur.
La actividad del fin de semana tendrá la única práctica libre será a las 5:30 del viernes, mientras que la clasificación para la Sprint Race será iniciará a las 9. El sábado, a las 6 se correrá la Sprint, mientras que la clasificación comenzará a las 10 del mismo día.
La carrera principal arrancará a las 09:00 del domingo y contará con un total de 62 vueltas.
Horarios del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Viernes 9 de octubre
- Práctica Libre: 05:30 a 06:30 hs
- Clasificación Sprint (Sprint Shootout): 09:30 a 10:14 hs
Sábado 10 de octubre
- Carrera Sprint: 06:00 a 07:00 hs
- Clasificación (Gran Premio): 10:00 a 11:00 hs
Domingo 11 de octubre
- Carrera Principal (62 vueltas): 09:00 hs
Cómo ver en vivo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports y por Disney + Premium (Pagando el codificado). También podés disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y F1.TV (con abono).
Las carreras que restan de la temporada 2026 de la Fórmula 1
- 23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
- 24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
- 25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
- 26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
- 27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
- 28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
- 29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
- 30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00