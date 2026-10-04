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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, hora y TV en VIVO

El piloto argentino regresa a la acción tras su puesto 13° en el Gran Premio de Bahréin que se realizó en Malasia.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto viene de finalizar en el puesto 13 del Gran Premio de Bahréin en Malasia, un poco por las circunstancias de la carrera y más que nada por el error de estrategia de Alpine, que le arruinó la carrera tanto a él como a Pierre Gasly. Gracias a Dios la Fórmula 1 le dará revancha pronto al argentino cuando el fin de semana que viene se suba a monoplaza para compertir en el Gran Premio de Singapur.

La actividad del fin de semana tendrá la única práctica libre será a las 5:30 del viernes, mientras que la clasificación para la Sprint Race será iniciará a las 9. El sábado, a las 6 se correrá la Sprint, mientras que la clasificación comenzará a las 10 del mismo día. 

La carrera principal arrancará a las 09:00 del domingo y contará con un total de 62 vueltas.

Horarios del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

 Viernes 9 de octubre

  • Práctica Libre: 05:30 a 06:30 hs
  • Clasificación Sprint (Sprint Shootout): 09:30 a 10:14 hs

Sábado 10 de octubre

  • Carrera Sprint: 06:00 a 07:00 hs
  • Clasificación (Gran Premio): 10:00 a 11:00 hs

Domingo 11 de octubre

  • Carrera Principal (62 vueltas): 09:00 hs 

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

 El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports y por Disney + Premium (Pagando el codificado). También podés disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y F1.TV (con abono).

Las carreras que restan de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
  • 24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
  • 25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
  • 26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
  • 27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
  • 28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
  • 29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
  • 30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
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