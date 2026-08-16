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Cuándo vueven a jugar Las Leonas por el Mundial de Hockey 2026

Tras su empate frente a Estados Unidos, Argentina ahora debe enfrentar a Alemania y Escocia en las dos fechas restantes de la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos .

Juan Riera
Juan Riera
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La Selección Argentina de hockey femanino, más conocida como Las Leonas, igualaron 1 a 1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Forman parte también del Grupo B de la Copa del Mundo, Alemania, Estados Unidos y Escocia. Todo el torneo será televisado por Disney + Premium.

Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.


El fixture de Las Leonas en el Grupo B del Mundial 2026


Fecha 1

  • Alemania 3 - Escocia 0
  • Argentina 1 - Estados Unidos


Fecha 2

  • Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.  
  • Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.


Fecha 3

  •  Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.  
  •  Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.  

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