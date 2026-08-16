Cuándo vueven a jugar Las Leonas por el Mundial de Hockey 2026

La Selección Argentina de hockey femanino, más conocida como Las Leonas, igualaron 1 a 1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Forman parte también del Grupo B de la Copa del Mundo, Alemania, Estados Unidos y Escocia. Todo el torneo será televisado por Disney + Premium.

Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.





El fixture de Las Leonas en el Grupo B del Mundial 2026



Fecha 1

Alemania 3 - Escocia 0

Argentina 1 - Estados Unidos





Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.





Fecha 3



