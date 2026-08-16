IMPERDIBLE
Cuándo vueven a jugar Las Leonas por el Mundial de Hockey 2026
Tras su empate frente a Estados Unidos, Argentina ahora debe enfrentar a Alemania y Escocia en las dos fechas restantes de la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos .
La Selección Argentina de hockey femanino, más conocida como Las Leonas, igualaron 1 a 1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos.
Forman parte también del Grupo B de la Copa del Mundo, Alemania, Estados Unidos y Escocia. Todo el torneo será televisado por Disney + Premium.
Las Leonas comenzaron con el pie derecho y en el primer cuarto lograron romper el cero. Luego de una gran jugada de Vicky Granatto apareció por el sector opuesto Brisa Bruggesser para convertir con el arco a su merced. Ya en el segundo cuarto apareció Emma DeBerdine para establecer el 1 a 1.
El fixture de Las Leonas en el Grupo B del Mundial 2026
Fecha 1
- Alemania 3 - Escocia 0
- Argentina 1 - Estados Unidos
Fecha 2
- Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.