Desastre para Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: abandono e intriga

Franco Colapinto tuvo definitivamente un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras haber abandonado tanto en la Sprint Race como en la carrera principal por problemas eléctricos de su vehículo.

Todo ocurrió durante la vuelta 31, en la que el piloto argentino se dio cuenta que su monoplaza no le respondía en Marina Bay, por lo que se fue a una zona de escape de pista.

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR. %uD83D%uDCFA #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tmKPquuaxx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Colapinto, siendo considerado con sus colegas, reinició el auto y logró alejarse del trazado para evitar el ingreso del Safety Car. El argentino volvió a boxes y todo acabó ahí.

"Nooo", pubicó Alpine viendo lo que había pasado, algo bastante ilógico sabiendo que la culpa es de su vehículo y no algo humano.

NOOOOOOO %uD83D%uDE29 FRANCO IS OUT! — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 11, 2026

"Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa", afirmaron desde la escudería francesa. "Hay algo roto", respondió Colapinto por radio en su última comunicación antes de abandonar.







El calendario de Colapinto en la Fórmula 1