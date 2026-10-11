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DE MAL EN PEOR

Desastre para Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: abandono e intriga

El piloto argentino le comunicó a su equipo que su auto estaba roto y debió parar antes de tiempo, al igual que lo que pasó en la Sprint Race, en un fin de semana negro en Marina Bay.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto tuvo definitivamente un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras haber abandonado tanto en la Sprint Race como en la carrera principal por problemas eléctricos de su vehículo.

Todo ocurrió durante la vuelta 31, en la que el piloto argentino se dio cuenta que su monoplaza no le respondía en Marina Bay, por lo que se fue a una zona de escape de pista.

Colapinto, siendo considerado con sus colegas, reinició el auto y logró alejarse del trazado para evitar el ingreso del Safety Car. El argentino volvió a boxes y todo acabó ahí.

"Nooo", pubicó Alpine viendo lo que había pasado, algo bastante ilógico sabiendo que la culpa es de su vehículo y no algo humano.

"Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa", afirmaron desde la escudería francesa. "Hay algo roto", respondió Colapinto por radio en su última comunicación antes de abandonar.


El calendario de Colapinto en la Fórmula 1

  1. GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto
  2. GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto
  3. GP de Japón: 27-29 de marzo - FINALIZADO - 16° puesto
  4. GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO 
  5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO
  6. GP de Miami: 1-3 de mayo - FINALIZADO - 7° puesto
  7. GP de Canadá: 22-24 de mayo - FINALIZADO - 6° puesto
  8. GP de Mónaco: 5-7 de junio - FINALIZADO - 15° puesto
  9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio - FINALIZADO - 10° puesto
  10. GP de Austria: 26-28 de junio - FINALIZADO - 15° puesto
  11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio - FINALIZADO - 9° puesto
  12. GP de Bélgica: 17-19 de julio - FINALIZADO - 10° puesto
  13. GP de Hungría: 24-26 de julio - FINALIZADO - 15° puesto
  14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto - FINALIZADO - 14° puesto
  15. GP de Italia: 4-6 de septiembre - FINALIZADO - 9° puesto
  16. GP de España: 11-13 de septiembre - FINALIZADO - 7° puesto
  17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre - FINALIZADO - ABANDONO
  18. GP de Singapur - ABANDONO -
  19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (PRÓXIMO GRAN PREMIO)
  20. GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
  21. GP de Brasil: 6-8 de noviembre
  22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  23. GP de Catar: 27-29 de noviembre
  24. GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
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