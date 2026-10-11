Desastre para Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: abandono e intriga
El piloto argentino le comunicó a su equipo que su auto estaba roto y debió parar antes de tiempo, al igual que lo que pasó en la Sprint Race, en un fin de semana negro en Marina Bay.
Franco Colapinto tuvo definitivamente un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras haber abandonado tanto en la Sprint Race como en la carrera principal por problemas eléctricos de su vehículo.
Todo ocurrió durante la vuelta 31, en la que el piloto argentino se dio cuenta que su monoplaza no le respondía en Marina Bay, por lo que se fue a una zona de escape de pista.
Colapinto, siendo considerado con sus colegas, reinició el auto y logró alejarse del trazado para evitar el ingreso del Safety Car. El argentino volvió a boxes y todo acabó ahí.
"Nooo", pubicó Alpine viendo lo que había pasado, algo bastante ilógico sabiendo que la culpa es de su vehículo y no algo humano.
"Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa", afirmaron desde la escudería francesa. "Hay algo roto", respondió Colapinto por radio en su última comunicación antes de abandonar.
El calendario de Colapinto en la Fórmula 1
- GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto
- GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto
- GP de Japón: 27-29 de marzo - FINALIZADO - 16° puesto
- GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO
- GP de Miami: 1-3 de mayo - FINALIZADO - 7° puesto
- GP de Canadá: 22-24 de mayo - FINALIZADO - 6° puesto
- GP de Mónaco: 5-7 de junio - FINALIZADO - 15° puesto
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio - FINALIZADO - 10° puesto
- GP de Austria: 26-28 de junio - FINALIZADO - 15° puesto
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio - FINALIZADO - 9° puesto
- GP de Bélgica: 17-19 de julio - FINALIZADO - 10° puesto
- GP de Hungría: 24-26 de julio - FINALIZADO - 15° puesto
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto - FINALIZADO - 14° puesto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre - FINALIZADO - 9° puesto
- GP de España: 11-13 de septiembre - FINALIZADO - 7° puesto
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre - FINALIZADO - ABANDONO
- GP de Singapur - ABANDONO -
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (PRÓXIMO GRAN PREMIO)
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre