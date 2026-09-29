Después de su accidente, Colapinto pasó página y contó sus objetivos para el GP de Bahrein

Franco Colapinto ya puso la mira en el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1. Tras su accidente en Bakú, el argentino buscará recuperarse.

El piloto de Alpine se refirió a lo que significa correr por primera vez en Malasia: "Será mi primera experiencia. Es un circuito del que he escuchado y visto mucho mientras crecía. Una cosa que se destaca son las condiciones, ya que es muy caluroso y húmedo, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva".

La preparación incluyó una jornada poco habitual en la fábrica de Enstone. "Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros", contó Colapinto.

Más allá de tratarse de un circuito nuevo para él, el piloto dejó en claro que la prioridad será competir.

"Tengo muchas ganas de experimentar Malasia y el trabajo que tenemos por delante es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de configuración y, con suerte, estar en una posición para competir por los diez primeros puestos en ambos días nuevamente", cerró.