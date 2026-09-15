Se terminó una era: Djokovic salió del Top 10 y el Big 3 quedó afuera después de 23 años

La derrota de Novak Djokovic ante Mariano Navone en la primera ronda del US Open tuvo una consecuencia que trasciende la eliminación del serbio. El resultado provocó un fuerte movimiento en el ranking ATP y, por primera vez en más de dos décadas, ninguno de los integrantes del histórico Big 3 aparece entre los diez mejores tenistas del mundo.

Con la actualización de la clasificación, Djokovic retrocedió del quinto al duodécimo puesto y dejó el Top 10 después de más de ocho años de permanencia ininterrumpida. La última vez que había estado fuera de ese grupo selecto había sido en julio de 2018.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, tres leyendas del tenis

El descenso de Nole también representa el cierre definitivo de una etapa que marcó al tenis durante las últimas dos décadas. Roger Federer se retiró en 2022 y Rafael Nadal puso punto final a su carrera en 2024, por lo que Djokovic era el último representante activo del trío que dominó la escena mundial durante años.

Ahora, con el serbio fuera de los diez primeros lugares, el Big 3 desapareció por completo de esa zona del ranking por primera vez desde octubre de 2002. En aquella clasificación, correspondiente a la semana del 7 de octubre, el número uno del mundo era el australiano Lleyton Hewitt.

La marca de Djokovic resulta todavía más significativa por la extensión de su racha. Durante más de ocho años consecutivos se mantuvo dentro del Top 10, período en el que continuó ampliando una carrera plagada de récords y títulos.

En ese lapso, el serbio conquistó nueve de sus 24 trofeos de Grand Slam, además de conseguir uno de los grandes objetivos que le faltaban: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. También extendió su histórico registro como número uno del mundo hasta alcanzar las 428 semanas en la cima del ranking ATP.

Así, la derrota frente a Navone terminó provocando un cambio mucho más profundo que una eliminación en primera ronda. Djokovic abandonó un lugar que parecía inamovible y, con su salida, el tenis masculino puso oficialmente fin a la presencia del Big 3 dentro del Top 10.