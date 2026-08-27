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El mensaje de Franco Colapinto tras la renovación con Alpine: "Más logros por alcanzar"

El piloto argentino Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y seguirá compitiendo en la Fórmula 1 durante la temporada 2027.

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La escudería francesa Alpine confirmó que mantendrá sin cambios su formación de pilotos para el próximo año, por lo que el bonaerense Franco Colapinto continuará como compañero de equipo del francés Pierre Gasly en la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El asesor ejecutivo de Alpine Formula One Team, Flavio Briatore, destacó la importancia de mantener una formación estable de cara al próximo año y aseguró que Colapinto "creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto" durante la temporada.

"Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo", afirmó el dirigente italiano.

Por su parte, Colapinto expresó su satisfacción por la renovación y remarcó que se siente "muy feliz y muy cómodo" dentro de la estructura con sede en Enstone.

"Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. "Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor", señaló Franco en el anuncio oficial de parte de la escudería.

El piloto argentino también agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la escudería para sostenerlo como una de sus piezas principales de cara al futuro.

"Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista", agregó.


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