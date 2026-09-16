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En solo 14 vueltas, Verstappen ganó el desafío contra 100 kartings

Max Verstappen salió desde lo último y ganó el desafío de Red Bull contra 100 kartings en el Circuito de Silverstone.

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Max Verstappen voló en un desafío organizado con Red Bull y apenas necesitó 14 vueltas para vencer a 100 kartings en el mítico Circuito de Silverstone.

La carrera tuvo lugar sobre kartings y reunió a distintas personalidades e influencers, que se enfrentaron al piloto de Fórmula 1 en una competencia pactada a 30 giros.

La dificultad principal estaba planteada desde el comienzo: el neerlandés debía largar desde la última posición.

Después de una largada muy alborotada, el campeón de F1 en cuatro oportunidades comenzó una remontada que rápidamente lo llevó hasta el puesto 43 en la primera vuelta. 

Su habilidad le permitió continuar escalando posiciones y, antes de llegar a las diez vueltas, ya se encontraba dentro de los 20 primeros. Finalmente, Verstappen necesitó solamente 14 vueltas para completar el desafío.

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