Escándalo en la Fórmula 1: Fred Vasseur cruzó a Christian Horner y Ferrari confirmó su respaldo al jefe de la escudería

La interna de Ferrari en la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo después de las declaraciones de Christian Horner, quien dejó abierta la posibilidad de convertirse en el jefe de la escudería italiana. Fred Vasseur, actual director deportivo del equipo, respondió con dureza y cuestionó las intenciones del exjefe de Red Bull.

Horner había asegurado en una entrevista con The Times que sería "un sueño" comandar Ferrari y definió a la escudería de Maranello como un "gigante dormido". Sus palabras se produjeron en medio de las versiones que ponen bajo la lupa la continuidad de Vasseur.

El francés fue consultado por la situación después del Gran Premio de Azerbaiyán y dejó en claro su malestar por el espacio que ocupa el tema en la agenda de los medios.

"No trabajamos con total serenidad. Primero yo, pero también todo el equipo. Que el 50% de las preguntas de los medios sea sobre esto es una situación un poco frustrante", manifestó Vasseur.

Luego, apuntó directamente contra Horner con una frase contundente: "El señor Horner está buscando trabajo; todo el mundo lo sabe, en todas partes".

El director deportivo de Ferrari también ironizó cuando le preguntaron si en algún momento aceptaría trabajar junto al británico dentro de la escudería. "Tienen que preguntarle a mi asistente", respondió.

La situación tomó todavía más relevancia porque Ferrari decidió pronunciarse públicamente sobre el futuro de Vasseur y rechazó las especulaciones que circularon durante las últimas semanas.

Ferrari respaldó a Fred Vasseur

En un encuentro virtual con periodistas italianos, Ferrari se refirió a los rumores sobre su estructura y ratificó la confianza en Vasseur y en su equipo.

"Ha habido bastantes especulaciones en torno a la Escudería y a su liderazgo", señalaron desde la institución, antes de explicar por qué habían decidido no responder anteriormente a las versiones.

"Muchos se habrán preguntado por qué no respondimos antes: simplemente porque esperábamos que estas cosas terminaran", explicaron.

Respecto del futuro de Vasseur, la postura fue contundente: "La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. Ferrari tomó unas decisiones y la confianza en Fred Vasseur y en su equipo existía y sigue existiendo".

Desde Maranello también remarcaron que la enorme exposición de Ferrari forma parte de la dimensión global de la escudería, aunque dejaron en claro que no quieren contribuir a las versiones sobre cambios en su estructura.

"Ferrari siempre genera un interés extraordinario y es también una señal de la fuerza de lo que representa a nivel mundial. Estamos orgullosos de ello, pero no queremos alimentar especulaciones o hipótesis que llegan desde fuera", expresaron.

Finalmente, Ferrari pidió dejar atrás las versiones sobre el futuro de Vasseur y puso el foco en el rendimiento del equipo en la pista.

"Todo este ruido no ayuda. También es nuestro deber intentar permitir que el equipo se concentre en lo que debe hacer principalmente, es decir, intentar obtener resultados en pista", concluyeron.

La respuesta de Vasseur y el respaldo público de Ferrari llegan mientras la escudería pelea por sus objetivos en el campeonato y busca mantener la atención centrada en el rendimiento deportivo, en lugar de las versiones sobre su conducción.