Esteban Ribovics noqueó a King Green en UFC 332 y consiguió una victoria impactante

Esteban Ribovics protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la noche de UFC 332. El peleador argentino derrotó por nocaut a King Green en el primer asalto y consiguió una victoria de enorme importancia en su camino dentro de la principal compañía de artes marciales mixtas del mundo.

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El salteño llegaba al combate después de una semana cargada de tensión. En el pesaje oficial, Ribovics registró 500 gramos por encima del límite establecido, situación que generó el enojo de su rival. Green no dejó pasar la situación y cuestionó públicamente la actitud del argentino, lo que le puso todavía más condimento a una pelea que ya tenía todos los ingredientes para ser intensa.

Ribovics salió decidido y terminó rápido con King Green

Desde el comienzo, Ribovics tomó la iniciativa y salió a buscar el combate. Green intentó aprovechar su experiencia para manejar las distancias, pero el argentino encontró rápidamente la manera de entrar en la corta y hacer valer una de sus principales virtudes: la potencia de sus golpes.

A diferencia de otras presentaciones, en las que también suele apoyarse en las patadas, el salteño encontró la definición con sus puños. Una combinación certera terminó con Green en la lona y obligó a detener la pelea antes de que finalizara el primer round.

La victoria no solo le permitió a Ribovics cerrar de la mejor manera una previa marcada por los cruces con su adversario, sino que también significó un nuevo paso adelante en su carrera en UFC.

El objetivo de Esteban Ribovics: entrar al ranking de UFC

El triunfo ante Green puede representar un punto de inflexión para el argentino, que busca acercarse al ranking oficial de la categoría de peso ligero, una de las divisiones más competitivas de UFC.

Con esta actuación, Ribovics vuelve a poner su nombre en consideración y queda en una posición favorable para aspirar a enfrentar próximamente a un rival ubicado entre los mejores 15 de la categoría. El salteño ahora espera el próximo desafío con la mira puesta en dar el salto definitivo dentro de la organización.