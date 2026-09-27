Fórmula 1: Franco Colapinto fue sancionado por el choque en Bakú y recibió una dura crítica del jefe de McLaren

Franco Colapinto quedó en el centro de la polémica tras el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto de Alpine chocó contra su compañero Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera y la FIA sancionó al argentino con una penalización que deberá cumplir en la próxima competencia.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Qué pasó con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El accidente ocurrió durante el relanzamiento de la carrera después de un Safety Car. Colapinto perdió el control de su Alpine y terminó impactando contra Gasly. Como consecuencia del choque, el francés golpeó a Norris y los tres pilotos tuvieron que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Después de la carrera, Colapinto asumió la responsabilidad por el incidente y explicó que bloqueó debido a que los neumáticos y los frenos todavía estaban fríos, lo que provocó que perdiera el control del auto.

La FIA determinó que Colapinto fue responsable del accidente y le impuso una penalización de 10 segundos. Como el argentino no pudo cumplirla debido a su abandono, la sanción se convirtió en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera.

La crítica de Andrea Stella a Colapinto

El incidente también generó la reacción de Andrea Stella, jefe de McLaren, quien cuestionó la maniobra del piloto argentino.

"Le faltó sentido común", afirmó Stella al referirse al accidente y a las condiciones en las que se produjo.

Andrea Stella no dudó en dar su opinión sobre la maniobra de Colapinto en Bakú.

El italiano señaló que Colapinto debería haber tenido en cuenta los antecedentes de incidentes similares ocurridos en el circuito de Bakú, especialmente por tratarse de un trazado urbano con escasas posibilidades de recuperación cuando un piloto pierde el control.

"Hay todo un historial de problemas que ocurrieron de esta manera, especialmente en un circuito urbano donde no hay forma de utilizar la zona de escapatoria para, de alguna manera, mitigar las consecuencias de que alguien se te venga encima", sostuvo Stella, según declaraciones publicadas por Motorsport.

Lando Norris también apuntó contra Colapinto

Lando Norris, uno de los principales damnificados por el accidente, también cuestionó con dureza la maniobra del argentino después de quedar fuera de carrera.

El piloto de McLaren reclamó una postura más estricta por parte de la FIA frente a este tipo de incidentes y planteó incluso la posibilidad de aplicar suspensiones.

"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir. No merece estar en la Fórmula 1", afirmó Norris tras el abandono.

Qué sanción recibió Franco Colapinto

La FIA sancionó a Colapinto con 10 segundos de penalización por el accidente. Sin embargo, como el piloto de Alpine no pudo completar la carrera, la sanción se trasladó a la siguiente competencia.

De esta manera, Colapinto perderá cinco posiciones en la grilla de largada del próximo Gran Premio, una penalización que condicionará su posición de partida.

El argentino, por su parte, reconoció su responsabilidad por el accidente y explicó que las condiciones del auto después del Safety Car fueron determinantes para que perdiera el control.

Claves del accidente de Colapinto en Bakú