Faustino Oro volvió a hacer historia: le ganó una partida de blitz a Magnus Carlsen

Faustino Oro sigue acumulando capítulos extraordinarios en su corta carrera. A los 12 años, el argentino volvió a enfrentarse con Magnus Carlsen, número uno del mundo y considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, y consiguió vencerlo en una partida de blitz durante un match amistoso disputado este lunes en Chess.com.

El desafío estuvo compuesto por ocho partidas bajo el formato 3+0, es decir, tres minutos para cada jugador y sin incremento de tiempo. Carlsen terminó imponiéndose en el marcador global por 4-1, con tres tablas y una victoria para Oro. Sin embargo, el triunfo del argentino fue el momento más destacado de la jornada.

Faustino Oro sigue haciendo historia.

El noruego comenzó el encuentro de la mejor manera y se llevó los dos primeros juegos. Luego, Faustino consiguió sostenerlo en dos partidas consecutivas que terminaron en empate. El golpe llegó en el quinto enfrentamiento, cuando el argentino logró superar al número uno del ranking mundial.

Después de otro empate en el sexto juego, Carlsen recuperó el control en el cierre y ganó las dos partidas restantes para establecer el definitivo 4-1. A pesar de la diferencia en el resultado general, la victoria de Oro volvió a tener un enorme valor simbólico por el rival que tuvo enfrente.

Faustino Oro y otra partida frente a Magnus Carlsen

No es la primera vez que Faustino y Carlsen comparten tablero. El noruego ya había mostrado públicamente su admiración por el talento del argentino y, en enero de este año, lo recibió en Oslo para participar de actividades vinculadas al ajedrez y disputar el torneo online Titled Tuesday.

En aquella oportunidad, Carlsen sorprendió con una comparación que recorrió el mundo: sostuvo que Faustino Oro era mejor a los 12 años de lo que Lionel Messi era a esa misma edad y aseguró que, si continúa por ese camino, algún día el propio Messi tendría "suerte" de ser comparado con el joven ajedrecista argentino.

El elogio no se limitó a una comparación futbolística. Carlsen también destacó la capacidad de Oro para comprender el juego y, especialmente, su sentido posicional, una característica que consideró poco habitual en un jugador de tan corta edad.

El vínculo entre ambos comenzó a llamar todavía más la atención después de una actuación de Faustino en el Mundial de Blitz por equipos de la FIDE, disputado en Hong Kong. Allí, Carlsen observó con atención una de sus partidas y sus reacciones frente al tablero se volvieron una muestra del interés que despertó el argentino.

Ahora, meses después de aquel encuentro presencial en Oslo, Oro volvió a tener la posibilidad de medirse con una de las máximas figuras de la historia del ajedrez. Esta vez, además, consiguió algo que quedará registrado en su carrera: derrotar a Magnus Carlsen en una partida de blitz.

Los récords que ya consiguió Faustino Oro

El triunfo ante Carlsen se suma a una trayectoria que, pese a su corta edad, ya está plagada de marcas históricas. Faustino Oro se convirtió en 2024 en el maestro internacional más joven de la historia, con apenas 10 años, 8 meses y 16 días.

Su crecimiento continuó en los años siguientes y lo llevó a instalarse definitivamente entre los nombres más destacados de la nueva generación del ajedrez. En 2026 también consiguió importantes resultados que alimentaron la expectativa sobre su futuro como Gran Maestro.

Más allá de los récords, uno de los aspectos que más sorprende a los especialistas es la madurez con la que Oro afronta partidas ante jugadores de elite. Enfrente tuvo esta vez a Carlsen, pero el argentino ya demostró que puede competir contra rivales de primer nivel en las modalidades rápidas.

El resultado global del match favoreció al noruego. Pero para Faustino quedó una victoria de enorme impacto: a los 12 años, volvió a ganarle una partida de ajedrez blitz a Magnus Carlsen, el número uno del mundo.