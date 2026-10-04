Briatore reconoció el error en el GP de Bahréin de F1 que perjudicó a Colapinto y Gasly: "No estuvimos a la altura"

Flavio Briatore realizó una fuerte autocrítica después del Gran Premio de Baréin Malasia de Fórmula 1 y admitió que Alpine no estuvo a la altura de las circunstancias. El italiano apuntó contra la estrategia elegida para el inicio de la carrera, cuando el equipo decidió que Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizaran neumáticos para piso seco pese a las condiciones húmedas del circuito de Sepang.

La apuesta salió mal desde el comienzo. Los dos Alpine perdieron mucho terreno por la falta de adherencia y quedaron rápidamente relegados en una competencia en la que la elección de las gomas resultó determinante. Colapinto, que había comenzado desde la 21ª posición por la penalización recibida, logró avanzar hasta el 13° puesto, aunque quedó lejos de la posibilidad de pelear por los puntos.

Después de la carrera, el argentino fue contundente al analizar la decisión tomada por la escudería. Consideró que había sido "la peor decisión que se podía haber tomado" y explicó las dificultades que tuvo durante los primeros metros.

"Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad", señaló el piloto bonaerense.

La propia estructura francesa reconoció posteriormente que la determinación fue equivocada. Alpine evitó responsabilizar a una persona en particular y explicó que la elección surgió de un análisis conjunto entre diferentes integrantes del equipo, en el que también fueron consideradas las sensaciones de los pilotos y lo que ocurría con los rivales.

En esa misma línea, Briatore reconoció públicamente el error cometido por Alpine y admitió que el equipo no tomó las mejores decisiones durante la competencia.

El resultado también tuvo consecuencias importantes en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Racing Bulls aprovechó la oportunidad y sumó siete puntos gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y al décimo de Arvid Lindblad. De esta manera, la diferencia con Alpine pasó a ser de 22 unidades, con 90 puntos para Racing Bulls contra 68 de la escudería de Colapinto.

La carrera quedó en manos de Max Verstappen, quien convirtió la pole position en una nueva victoria para Red Bull. El neerlandés estuvo acompañado en el podio por Kimi Antonelli, segundo con Mercedes y líder del campeonato de pilotos, y Lewis Hamilton, tercero con Ferrari.

Más allá del resultado negativo en Sepang, Briatore destacó que Alpine mantiene un ritmo competitivo cuando las condiciones son normales y el asfalto está seco. En el equipo confían en recuperar terreno rápidamente y dejar atrás el error estratégico que condicionó la actuación de sus dos pilotos.

La revancha llegará prácticamente de inmediato: Alpine tendrá una nueva oportunidad el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el exigente circuito callejero de Marina Bay.