La Fórmula 1 podría volver a la Argentina: el presidente de la FIA respaldó el proyecto

El sueño de volver a ver a la Fórmula 1 en la Argentina sumó un nuevo respaldo. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se refirió al proyecto para que el país vuelva a formar parte del calendario de la máxima categoría y aseguró que acompañará las gestiones para intentar concretarlo.

Durante una entrevista con A24, el dirigente fue contundente al hablar sobre las posibilidades de que Argentina vuelva a recibir una competencia internacional.

"Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de F1 o los rallies mundiales acá en Argentina", afirmó.

De todas maneras, Ben Sulayem dejó en claro que el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina no depende solamente del interés deportivo. Para que el proyecto avance, será necesario cumplir con una serie de condiciones vinculadas con la infraestructura, las inversiones y la sustentabilidad económica del evento.

"Nosotros necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del Gobierno para hacerlo", explicó el presidente de la FIA.

El presidente de la FIA destacó la historia de Argentina en la Fórmula 1

Ben Sulayem también hizo hincapié en la tradición que tiene el país dentro del automovilismo y recordó que Argentina fue sede de su primera carrera de Fórmula 1 en 1953.

En ese sentido, no dudó al ser consultado sobre si el país merece volver a tener un lugar en el calendario de la categoría.

"¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953", sostuvo.

Sin embargo, el dirigente evitó hablar de un regreso inminente y explicó que todavía resta atravesar distintas etapas antes de que Argentina pueda convertirse nuevamente en sede de un Gran Premio.

"Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir", remarcó.

De esta manera, el proyecto deberá demostrar que cuenta con la viabilidad comercial y económica necesaria para competir por un lugar dentro de un calendario que tiene una cantidad limitada de fechas.

Ben Sulayem habló de Franco Colapinto

Durante la entrevista también apareció uno de los grandes protagonistas argentinos de la Fórmula 1: Franco Colapinto. El presidente de la FIA elogió al piloto y lo definió como un "fantástico piloto".

Ben Sulayem destacó además que el desempeño de un corredor no depende únicamente de sus condiciones individuales, sino también del rendimiento y las herramientas que le proporciona su equipo.

"La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse", afirmó.

El dirigente también valoró la forma en la que el piloto argentino representa a su país dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Argentina vuelve a quedar en el radar internacional

En paralelo con estas declaraciones, Argentina será protagonista de una importante actividad institucional vinculada con el automovilismo. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el país recibirá a representantes de más de 35 clubes de América, en un encuentro que contará además con la presencia de Ben Sulayem.

La presencia del presidente de la FIA y sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa una posibilidad que entusiasma a los fanáticos: el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Por ahora, no existe una fecha confirmada ni un acuerdo cerrado, pero el proyecto cuenta con un respaldo de peso y deberá avanzar en los aspectos económicos, estructurales y comerciales para intentar conseguir un lugar en el calendario.