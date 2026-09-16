Fórmula 1: así es el calendario 2027, con 24 carreras y 10 sprints

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para la temporada 2027, que volverá a contar con 24 Grandes Premios y tendrá un récord de 10 carreras sprint. El campeonato comenzará en marzo con el Gran Premio de Bahréin y finalizará en diciembre en Abu Dhabi, mientras que Portugal y Turquía volverán a formar parte del Mundial. Franco Colapinto y Alpine ya puede comenzar a soñar con eso.

El calendario fue aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA y contempla carreras en 22 países de cinco continentes. Además, la temporada tendrá 10 fines de semana con Sprint, cuatro más que en 2026.

¿Cuántas carreras tendrá la F1 en 2027?

La temporada 2027 de Fórmula 1 tendrá 24 Grandes Premios. A diferencia de lo que puede interpretarse al sumar las competencias, las 10 Sprint no son Grandes Premios adicionales, sino que se disputarán dentro de determinados fines de semana del campeonato.

En total, habrá 24 fines de semana de Gran Premio y 10 de ellos incluirán una carrera Sprint. Será la mayor cantidad de eventos con este formato desde su incorporación a la Fórmula 1 en 2021.

¿Cuándo empieza la temporada 2027 de F1?

El Mundial comenzará con el Gran Premio de Bahréin, del 12 al 14 de marzo, que además tendrá formato Sprint. Una semana después será el turno del Gran Premio de Arabia Saudita, entre el 19 y el 21 de marzo.

Después de ese primer doblete habrá una semana de descanso antes de que la Fórmula 1 se traslade a Australia. El Gran Premio de Australia se disputará del 2 al 4 de abril y será el primero de un triplete que continuará en Japón y China.

La pretemporada, por su parte, tendrá un único test de cuatro días en el circuito de Bahréin, del 24 al 27 de febrero. La reducción respecto de 2026 responde a la continuidad de las reglamentaciones técnicas para la temporada siguiente.

Las principales novedades del calendario de F1 2027

Una de las grandes modificaciones estará en el comienzo del campeonato. Bahréin volverá a abrir la temporada, después de que Australia ocupara ese lugar en 2026. Además, el Gran Premio de Australia pasará a ser la tercera fecha.

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The 2027 F1 calendar is here! %uD83E%uDD29#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Japón y China también modificarán su orden respecto de 2026: primero se correrá en Suzuka y luego en Shanghai. Australia, Japón y China conformarán el primer triplete de la temporada.

Tras las primeras carreras, la Fórmula 1 viajará a Miami y luego a Canadá, antes de comenzar su tramo europeo con el Gran Premio de Mónaco.

Portugal y Turquía vuelven a la Fórmula 1

El calendario 2027 tendrá dos regresos importantes. Portugal volverá al Mundial en junio, con el circuito de Portimão como escenario. La competencia se disputará del 18 al 20 de junio, después del Gran Premio de Mónaco.

Portimão había recibido a la Fórmula 1 en 2020 y 2021 y regresará al calendario después de varios años de ausencia.

Vuelve el GP de Portugal de Fórmula 1.

La otra vuelta será la de Turquía, que regresará con el Gran Premio que se disputará en Istanbul Park del 1 al 3 de octubre. La carrera formará parte de un triplete junto con Azerbaiyán y Singapur.

La FIA había confirmado previamente un acuerdo para que Istanbul Park reciba nuevamente a la Fórmula 1 desde 2027 y hasta 2031.

¿Cuándo es el Gran Premio de España de F1 en Madrid?

El Gran Premio de España en Madrid mantendrá su lugar en el calendario y se disputará del 10 al 12 de septiembre de 2027.

Será la segunda edición de la carrera madrileña, que formará un doblete con el Gran Premio de Italia, previsto para la semana anterior, del 3 al 5 de septiembre.

Barcelona, en cambio, no estará en el calendario 2027. La Fórmula 1 continuará con una distribución del calendario que permite alternar algunas sedes, mientras Madrid mantiene su presencia en el Mundial.

¿Cuántas carreras Sprint tendrá la F1 en 2027?

La Fórmula 1 tendrá 10 carreras Sprint en 2027, una cifra récord desde la creación del formato.

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%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDED Bahrain

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDFA Australia

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%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6 Canada

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%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Brazil

%uD83C%uDDF6%uD83C%uDDE6 Qatar

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDEA Abu Dhabi#F1 pic.twitter.com/tJgHsyI7pj — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Las sedes serán:

Bahréin

Australia

Japón

Canadá

Mónaco

Gran Bretaña

Italia

Brasil

Qatar

Abu Dhabi

Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi tendrán una Sprint por primera vez. Canadá, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Qatar volverán a recibir este formato.

Un largo parón de verano

Otra de las características del calendario 2027 será el extenso parón entre el Gran Premio de Hungría y el de Italia.

La carrera en Budapest se disputará del 30 de julio al 1 de agosto, mientras que la actividad volverá recién con el Gran Premio de Italia, del 3 al 5 de septiembre.

De esta manera, habrá más de un mes sin Grandes Premios. La Fórmula 1 retomará la actividad en Monza y, una semana después, llegará a Madrid para la segunda edición del Gran Premio de España.

¿Cuántos dobletes y tripletes habrá en 2027?

El calendario de Fórmula 1 tendrá tres tripletes, es decir, tres Grandes Premios disputados en fines de semana consecutivos.

El primero será en abril, con:

Australia: 2 al 4 de abril

Japón: 9 al 11 de abril

China: 16 al 18 de abril

El segundo llegará entre septiembre y octubre:

Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre

Turquía: 1 al 3 de octubre

Singapur: 8 al 10 de octubre

Y el último se disputará en el tramo final:

Estados Unidos: 22 al 24 de octubre

México: 29 al 31 de octubre

Brasil: 5 al 7 de noviembre

Además, habrá cinco dobletes: Bahréin-Arabia Saudita, Gran Bretaña-Austria, Bélgica-Hungría, Italia-España y Qatar-Abu Dhabi.

Así es el calendario completo de la F1 2027

1. GP de Bahréin: 12 al 14 de marzo - Sprint

2. GP de Arabia Saudita: 19 al 21 de marzo

3. GP de Australia: 2 al 4 de abril - Sprint

4. GP de Japón: 9 al 11 de abril - Sprint

5. GP de China: 16 al 18 de abril

6. GP de Miami: 30 de abril al 2 de mayo

7. GP de Canadá: 21 al 23 de mayo - Sprint

8. GP de Mónaco: 4 al 6 de junio - Sprint

9. GP de Portugal: 18 al 20 de junio

10. GP de Gran Bretaña: 2 al 4 de julio - Sprint

11. GP de Austria: 9 al 11 de julio

12. GP de Bélgica: 23 al 25 de julio

13. GP de Hungría: 30 de julio al 1 de agosto

14. GP de Italia: 3 al 5 de septiembre - Sprint

15. GP de España (Madrid): 10 al 12 de septiembre

16. GP de Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre

17. GP de Turquía: 1 al 3 de octubre

18. GP de Singapur: 8 al 10 de octubre

19. GP de Estados Unidos: 22 al 24 de octubre

20. GP de México: 29 al 31 de octubre

21. GP de Brasil: 5 al 7 de noviembre - Sprint

22. GP de Las Vegas: 18 al 20 de noviembre

23. GP de Qatar: 3 al 5 de diciembre - Sprint

24. GP de Abu Dhabi: 10 al 12 de diciembre - Sprint

El Mundial 2027 tendrá así 24 Grandes Premios, diez fines de semana con Sprint y un calendario que se extenderá desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre. Bahréin será la primera parada y Abu Dhabi volverá a cerrar la temporada.