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Fórmula 1 en Estados Unidos: horarios para Argentina y la agenda de Franco Colapinto en Austin

Tras la dura gira por Asia, la F1 se toma un descanso antes de desembarcar en el Circuito de las Américas. Conocé cuándo vuelve a correr el argentino con Alpine y el cronograma completo del fin de semana.

Juan Riera
Juan Riera
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Llegó a su fin la exigente gira por Asia de la Fórmula 1. Luego de los pasos por Azerbaiyán, Malasia y Singapur, la máxima categoría del automovilismo mundial se prepara para iniciar su esperado periplo por América, que abarcará las citas en Estados Unidos, México y Brasil.

Para Franco Colapinto y Pierre Gasly, el receso llega en un momento idóneo. La dupla de Alpine afronta la urgencia de reaccionar tras haber cosechado tres fines de semana consecutivos sin sumar puntos, golpeados por fallas mecánicas y un rendimiento por debajo de lo esperado.

Un descanso clave y el fin de los madrugones para Argentina

Para recargar energías y llegar a Austin con la mente despejada, el circo de la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso y preparación en fábrica, por lo que este fin de semana no habrá actividad en pista.

La acción oficial regresará del 23 al 25 de octubre en el mítico Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.

La buena noticia para los fanáticos argentinos es que se terminarán las noches en vela y las madrugadas: al disputarse en el continente americano, todas las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se llevarán a cabo durante la tarde en el horario de Argentina.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos 

A continuación, la agenda detallada para seguir a Franco Colapinto en Austin durante el fin de semana:

Viernes 23 de octubre

  • Prácticas Libres 1 (FP1): (A confirmar hora exacta de la tarde)

  • Clasificación Sprint / Practica 2: (A confirmar hora exacta)

Sábado 24 de octubre

  • Carrera Sprint / Clasificación: (Tarde argentina)

Domingo 25 de octubre

  • Carrera Principal (56 vueltas): (Tarde argentina)

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