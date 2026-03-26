Francisco Cerúndolo cayó sin atenuantes ante Zverev y se despidió del Masters 1000 de Miami

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Miami tras caer de manera contundente frente al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del certamen. El europeo se impuso por un categórico 6-1 y 6-2, en un partido que duró apenas una hora y seis minutos, y así avanzó a las semifinales del certamen.

El encuentro no tuvo paridad en ningún momento y no logró avanzar en lo que fue una buena semana en el cemento estadounidense y el argentino se quedó a un pao de las semis, instancia que ya había alcanzado en 2022. Es que el alemán, actual número 4° del ranking ATP, dominó el partido de principio a fin.

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A pesar de la derrota, el paso de Cerúndolo por el torneo fue positivo. El argentino, ubicado en el puesto 19° del escalafón, había tenido actuaciones destacadas durante la semana, con triunfos resonantes ante el ruso Daniil Medvedev y el francés Ugo Humbert.

Se trató del séptimo enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito. Con esta victoria, Zverev pasó a liderar el historial por 4 triunfos contra 3, quien lo había eliminado del Abierto de Australia con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4.

En la próxima instancia, el europeo se medirá ante el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, que más temprano venció con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2.